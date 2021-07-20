Лидеру партии 5.10 Балашову вручили подозрение в деле о разрушении объектов под охраной ЮНЕСКО

Украинскому бизнесмену и лидеру партии 5.10 Геннадию Балашову вручили подозрение за разрушение памятника культурного наследия по ч.2 ст.298 УК Украины. Его обвиняют в том, что он построил 6-этажное здание в буферной зоне Софии Киевской и Киево-Печерской Лавры, охраняемой ЮНЕСКО.

Как сообщает Telegram-канал "Политика Страны", к Балашову явились следователи прокуратуры Киева, чтобы составить протокол о неразглашении тайны досудебного расследования. Поясним, что это процедура следует после вручения подозрения.

Адвокат Балашова утверждал, что подозрение его подзащитному не вручалась, а значит нельзя составить протокол о неразглашении. Однако следователь заявил, что подозрение было вручено лично, но Балашов не захотел ее брать и убегал от правоохранителей.

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Напомним, что Департамент по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля назначил проверку сооружения, которое принадлежит Балашову. Клубный дом New York, расположенный в историческом центре Киева по адресу ул. Редутная д. 60 обеспокоил ГАСК относительно соответствия норм градостроительного законодательства.

Клубный дом "New York" (ул. Редутная, 60), владельцем которого является лидер партии "5.10" Геннадий Балашов, с 2013 года стал центром скандала, связанного с застройкой буферной зоны Софии Киевской, из-за чего Миссия ЮНЕСКО обвинила Украину в систематическом невыполнении международных положений об охране буферных зон заповедников София Киевская и Киево-Печерская лавра.

Как сообщал OBOZREVATEL, Геннадию Балашову запретили выезжать из Украины.