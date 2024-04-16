"Левые" документы и страх перед ударами возмездия: как сложилась судьба сбежавших в Россию предателей Украины

Несколько дней назад в Москве подорвали Toyota Land Cruiser Prado, которым пользовался бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров, перешедший на сторону врага. Перебежчик выжил, но это породило новый виток страха у всех предателей Украины, которые сейчас ведут свою подрывную деятельность в интересах России. А бояться есть веские причины.

Подробнее об этом – в материале OBOZ.UA.

Как Прозоров оказался в России

12 апреля 2024 года в Москве Василий Прозоров сел в Toyota Land Cruiser Prado, повернул ключ – и раздался взрыв. С ранениями ног перебежчика отвезли в больницу.

По данным OBOZ.UA, до 2011 года Прозоров служив в Управлении СБУ в Запорожской области и получил в пользование служебную трехкомнатную квартиру площадью 162 кв. м. Несмотря на то, что в апреле 2014 года Прозоров был переведен в Центральное управление СБУ в Киеве, еще несколько лет он ее не освобождал.

С мая Василий Прозоров уже служил в Антитеррористическом центре СБУ и находился в зоне проведения АТО на Донбассе. Выполнял не самые важные задачи – ему доверяли конвоировать взятых в плен боевиков. И тем не менее он общался со множеством военных и пользовался их доверием, а таким образом подполковник СБУ мог получать интересующую врага информацию, в том числе и в штабе АТЦ.

В марте 2019 года, накануне президентских выборов в Украине и в день СБУ, Москва преподнесла неприятный сюрприз: состоялась пресс-конференция Прозорова с так называемым "разоблачением деятельности СБУ в Украине" в 2014-2018 годах. Никаких разоблачений, конечно же, не случилось – предатель гнал голую пропаганду и рассказывал о всяческих "ужасах", "секретных тюрьмах" и тому подобном.

Ключевым же было то, что Прозоров признался: еще с апреля 2014 года он абсолютно добровольно, по идеологическим мотивам, "оказывал содействие" спецслужбам Российской Федерации в получении информации.

По информации источников OBOZ.UA, Прозоров вместе с членами семьи пересек украинско-российскую границу через пункт пропуска Новые Ярыловичи в Черниговской области 26 декабря 2017 года. А в январе 2018 года из запорожской школы были отчислены сын и дочка Прозорова – ученики четвертого и восьмого классов. Сам предатель был уволен с военной службы аж в сентябре 2018 года – по служебному несоответствию (систематическое употребление алкоголя на рабочем месте, дискредитацию звания офицера).

После бегства в РФ Прозоров под крышей российских спецслужб открыл агентство UkrLeaks (явно завидуя лаврам Джулиана Ассанжа с его WikiLeaks) и стал публиковать "разоблачительные материалы". А совсем недавно всплыла информация о некоей связи Прозорова с Главным управлением Генштаба ВС РФ -– авто, на котором ездил предатель, два года было записано на сотрудника ГРУ Алексея Корыстина.

"После начала полномасштабного вторжения Прозоров катался по оккупированной территории и как гиена выискивал, чем поживиться. На какое-то время завис в Мариуполе, где ему отдавали какие-то документы, оставшиеся в разрушенных зданиях местных силовиков. Он же преподносил это как свою "гениальную" работу", – рассказал собеседник OBOZ.UA в контрразведке.

Что касается покушения на Прозорова в Москве, то наши собеседники в силовых структурах назвали произошедшее довольно странным и таким, что вызывает много вопросов. Важный момент – вряд ли украинские диверсанты подложили бы маломощное взрывное устройство (как уже говорилось, Прозоров получил незначительные травмы).

Тем не менее 16 апреля российская ФСБ сообщила о задержании "украинского агента" (гражданина РФ), который якобы дистанционно и подорвал внедорожник Прозорова.

По легенде, которую он озвучил на видео, в ноябре 2023 года он якобы был завербован СБУ. В феврале ему сказали выехать в Москву и проследить за конкретным автомобилем, потом сказали собрать бомбу, помогли это сделать, и он прикрепил ее к днищу автомобиля.

Сам Прозоров давно боялся ликвидации и жил по "левым" документам. И он, и члены его семьи сейчас носят другую фамилию. Российские СМИ сообщали, что в 2023 году в Бердянске уже было покушение на Прозорова, но подтверждения этому нет. А вот уверенность в том, что это рано или поздно произойдет, причем эффективно – есть.

Закон бумеранга

Судьба предателей, сбежавших в Россию и ведущих свою подрывную деятельность против Украины, действительно незавидна. Чего стоят только ликвидации Ильи Кивы и Владлена Татарского. Причем СБУ прямо не подтверждает своего участия в этих ударах возмездия, однако глава СБУ Василий Малюк поделился подробностями ликвидаций.

Илья Кива – осужденный заочно предатель, долгое время собирал и передавал информацию своим кураторам, а затем сбежал в Россию, где продолжил работать на ФСБ и проводил специальные информационные операции. Кива, по данным СБУ, курировал ряд агентурных проникновений и даже занимался подготовкой диверсионных актов.

Кива погиб 6 декабря 2023 года в паркой зоне отеля в Подмосковье. "Оружие калибром 9×19 мм, короткое, нарезное. Сработали в район грудной клетки с последующим контрольным выстрелом в голову. И он остался навсегда рядом с местом своего проживания в Подмосковье", – рассказал Малюк.

Ликвидация "военкора" и военнослужащего РОВ Владлена Татарского (Максима Фомина) наделала много шума в прямом и переносном смыслах. 2 апреля 2023 года во время "творческой встречи" пропагандиста в питерском кафе прогремел взрыв.

"Статуэтку ему вручили в виде его бюста, такого золотистого цвета. Он ее взял, там было 400 г термобара, и он сработал как бритва по отношению к нему", – рассказал глава СБУ.

Глава СБУ Василий Малюк назвал то, что происходит с предателями, коротко и емко: "Они отдают кармические долги перед украинским народом. Точка". И, судя по всему, спокойной жизни у предателей точно не будет. О некоторых из них OBOZ.UA еще расскажет в ближайшее время.