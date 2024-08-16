Лагун продолжает владеть оффшорами и намерен списать несколько миллиардов долгов – СМИ

Бывший владелец "Дельта банка" Николай Лагун продолжает владеть рядом активов в Украине и оффшорных компаний, в частности PE Investments Limited (Кипр). Активами Лагун управляет через бывшего юриста банка Анну Гуцалюк и экс-директора юрдепартамента Дениса Тарасюка.

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Об этом говорится в расследовании издания EUToday, которое публикует масштабную схему оффшоров и украинских активов экс-банкира.

Оффшоры и украинские активы Николая Лагуна

Часть бизнесов Лагун контролирует через приближенную к себе бывшую юристку "Дельта Банка" Анну Гуцалюк, которая, по данным СМИ, проживает в Лондоне и имеет в Украине собственную адвокатскую контору. Ключевой компанией, которую контролирует Гуцалюк, является кипрская PE Investments Limited. Согласно решениям украинских судов, это фирма-правопреемница Rempton Holdings Limited (Белиз). Именно через Rempton Лагун пытался провести сделку о продаже 50% Ильичевской зерновой компании (перевалочный терминал "Олир Ресорсиз"), что могло стать частью коррумпированной сделки между ним и окружением тогдашнего президента Петра Порошенко, говорится в статье.

PE Investments Limited сейчас является владельцем ООО "Агро Грин Менеджмент" (45151539), которую Гуцалюк основала в прошлом году вместе с Денисом Тарасюком. В таком же тандеме они с Гуцалюк основали ООО "Бирайт Адвокаси" – адвокатскую компанию, чьи юристы представляют Лагуна и его фирмы в судебных спорах в Украине.

На Гуцалюк записан и ряд других аграрных компаний – ООО "Олл Грин" (44910517) и ООО "Агриен" (45077686) – обе через кипрскую Ecovel Limited. Также эта кипрская компания основала в Украине ООО "Ридс" (42879774),– говорится в материале.

Журналисты отмечают, что Тарасюк единственный, кто не выехал из Украины несмотря на то, что также проходит как фигурант в уголовных делах по злоупотреблениям Лагуна.

Кроме того, до недавнего времени PE Investments Limited, согласно расследованию K2 Intelligence, имела также отношение к активам в Австрии. Она совладела компанией OMS Immobilien GmbH – это бизнес, занимающийся сдачей в аренду недвижимости, и его активы составляют более 3 миллионов евро. Сейчас OMS Immobilien принадлежит другой австрийской фирме XASTERIA Holding, связанной с Андреем Парафийником. Это лицо ранее было помощником экс-нардепа от Партии регионов Юрия Мирошниченко.

До этого OMS Immobilien GmbH имела отношение к группе OMS Overseas Metal Service GmbH, которым владели Ирина и Андрей Луневы (вероятно, россияне, проживающие в Испании). На сайте российского ООО "Русполимет" указано, что Лунев является его аффилированным лицом, в частности, основывал немецкую трейдинговую "дочку" компании.

Согласно данным кипрского реестра, другие свои кипрские компании Лагун переписал на номиналов – Елизавету Дремину, Иракли Джикия и BSM Nominees. При этом, например, Дремина стала не только номинальным директором с десятка кипрских фирм, но и целого ряда украинских компаний Лагуна и его сестры Антонины.

Например, речь идет об ООО "Южнобережный холдинг" и "Южнобережный холдинг-1". Первый владеет ООО "ЖК Солнечный", а второй – ЧП "У Никитских ворот" (ресторанный комплекс), обе позиции – это компании в оккупированном Крыму, в Ялте. У компаний есть "зеркала" в российском реестре.

Кроме того, по данным СМИ, Лагун через подставных лиц владеет в Крыму сельскохозяйственным производственным кооперативом "Черноречье" и около 1000 гектаров земли, которые сдает в аренду сельхозпредприятию ООО "Севастопольский".

Среди кипрских активов Дреминой – компания Christex Enterprises Limited – до недавнего времени мажоритарный акционер ялтинских ООО "Зодиак-Центр" и "Титан-Энерго-Юг", которые владеют частью пляжной инфраструктуры в Ялте. До 2014 года это были компании, зарегистрированные в украинском Крыму, которые контролировались Лагуном, однако после вторжения России на Донбасс и аннексии Крыма экс-банкир перерегистрировал бизнес по российским законам.

Лагун, по данным издания, продолжает контролировать и ряд украинских бизнесов. Через ООО "Вудрест", компанию Скай Кэпитал Менеджмент и своего партнера Вадима Сергиенко Лагун может влиять на ситуацию с теплоснабжением в небольшом городке Нежине. Также он может иметь влияние на компании "Черниград" и "Бородянинвестментс", которые занимаются сдачей в аренду собственной недвижимости. Их общий уставный капитал превышает 80 миллионов гривен. Кроме того, у Лагуна лично сохраняется контроль над долей в строительной фирме ООО "Белград" и ООО "Белгородводоканал", что обеспечивает предоставление коммунальных услуг в поселке Белогородка под Киевом.

Информация о бизнес-сети Лагуна особенно важна ввиду того, что 19 августа Хозяйственный суд Киева начнет рассматривать дело о банкротстве Лагуна. Экс-банкир признал около 7 миллиардов гривен из более 40 миллиардов реальных долгов перед Нацбанком, госбанками и Фондом гарантирования вкладов.

При этом 6 миллиардов гривен он хочет списать, воспользовавшись правом на банкротство физлица. Он утверждает, что живет в Вене на небольшую зарплату, которую будет более 1000 лет перечислять Ощадбанку.

Ранее СМИ сообщали, что в счет погашения долга Лагун, которого объявили в международный розыск по уголовному делу об отмывании 76 миллионов долларов, предложил государству свою коллекцию часов, арестованную как вещественное доказательство по другому уголовному делу.