Курировал псевдореферендум в Херсонской области: в Украине объявили подозрение 'смотрящему' от партии Путина. Фото

Депутату Госдумы РФ, подсанкционному Александру Сидякину Служба безопасности Украины объявила подозрение в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Именно этот "смотрящий" от партии кремлевского диктатора Владимира Путина курировал псевдореферендум в Херсонской области.

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Об этом сообщила СБУ в Telegram. Правоохранители собрали доказательную базу на российском чиновнике Сидякине.

По данным следствия, он является главой центрального исполкома и заместителем секретаря генерального совета путинской партии "Единая Россия" и таким образом входит в близкое окружение руководства страны-агрессорки.

По заданию Кремля с 23 по 27 сентября 2022 года Сидякин находился в оккупированном в то время Херсоне, где лично координировал проведение псевдореферендума по "присоединению" региона к составу России.

"Возглавив так называемую "наблюдательную миссию", Сидякин пытался создать для международного сообщества видимость законности фейкового плебисцита. Для этого российский депутат раздавал многочисленные интервью и комментарии для кремлевских телеканалов и интернет-изданий, сфокусированных на западной аудитории", - рассказали в СБУ. .

Кроме того, для обеспечения "нужных" результатов псевдореферендума Сидякин обходил оккупационные "избиркомы" и контролировал подлог итогов "голосования".

Инициированные СБУ экспертизы подтвердили факты подрывной деятельности фигуранта уголовного дела.

На основании собранных доказательств следователи СБУ заочно сообщили Сидякину о подозрении. Ему инкриминируют ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, СБУ объявила подсакционного российского олигарха Михаила Фридмана в розыск в Украине. Его разыскивают по обвинению в финансировании действий, направленных против украинской государственности.

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