Кулеба рассказал, какую военную поддержку Украина получила от США и как планируют сдержать РФ от наступления

США остаются ведущим партнером Украины, который помогает усиливать нашу армию. Помощь охватывает поставки оружия, военной техники и оборудования.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге, который транслировался на странице МИД в Facebook. По его словам, вся военная поддержка США направлена исключительно на оборону.

Что получила украинская армия от Соединенных Штатов:

боеприпасы,

корабли, среди которых и патрульные катера типа Island,

лодки и запасные части к ним,

многоцелевые легковые автомобили высокой проходимости,

Видео дня

противотанковые ракетные комплексы,

средства контрснайперской борьбы, радиоэлектронной борьбы,

приборы ночного видения,

оптические средства,

средства связи,

медицинское имущество,

стрелковое оружие разных калибров.

Кулеба заверил, что ведутся дальнейшие шаги по усилению обороноспособности Украины, но не стал разглашать подробности.

"Оружие, как и деньги, любит тишину, поэтому дальнейшие детали разглашать не стану. Хочу лишь заверить, что везде в мире мы, дипломаты, ищем и находим то, что делает украинскую армию сильнее, а значит сдерживает Россию от наступления", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 ноября в Украину прибыли два американских катера класса Island. Новые суда получили названия "Сумы" и "Фастов".

Также Украина получит от США два новых патрульных катера Mark VI. Строительство первой партии должно завершится к декабрю 2022 года.