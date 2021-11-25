Кулеба рассказал, какую военную поддержку Украина получила от США и как планируют сдержать РФ от наступления

Мирослав Семенюк
Расследования
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Какую военную поддержку США уже получила Украина

США остаются ведущим партнером Украины, который помогает усиливать нашу армию. Помощь охватывает поставки оружия, военной техники и оборудования.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге, который транслировался на странице МИД в Facebook. По его словам, вся военная поддержка США направлена исключительно на оборону.

Что получила украинская армия от Соединенных Штатов:

  • боеприпасы,

  • корабли, среди которых и патрульные катера типа Island,

  • лодки и запасные части к ним,

  • многоцелевые легковые автомобили высокой проходимости,

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  • противотанковые ракетные комплексы,

  • средства контрснайперской борьбы, радиоэлектронной борьбы,

  • приборы ночного видения,

  • оптические средства,

  • средства связи,

  • медицинское имущество,

  • стрелковое оружие разных калибров.

Кулеба заверил, что ведутся дальнейшие шаги по усилению обороноспособности Украины, но не стал разглашать подробности.

"Оружие, как и деньги, любит тишину, поэтому дальнейшие детали разглашать не стану. Хочу лишь заверить, что везде в мире мы, дипломаты, ищем и находим то, что делает украинскую армию сильнее, а значит сдерживает Россию от наступления", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 ноября в Украину прибыли два американских катера класса Island. Новые суда получили названия "Сумы" и "Фастов".

Также Украина получит от США два новых патрульных катера Mark VI. Строительство первой партии должно завершится к декабрю 2022 года.

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