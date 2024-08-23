Кудрицкого спрятали в Совете 'Охматдета' от НАБУ и ДБР, – Корольчук

Назначение Кудрицкого в Раду по восстановлению детской группы "Охматдет" является сомнительным решением, учитывая четыре дела НАБУ и одно дело ДБР, в которых расследуется возможная коррупция руководства "Укрэнерго".

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Об этом пишет эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в своем блоге на сайте Glavcom.

"Председатель "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий стал заместителем председателя Совета по восстановлению "Охматдета". Что это вообще было? Зачем представителя коммерческой государственной структуры энергетического направления "засунули" в медицинскую организацию контролировать денежные расходы на восстановление детской больницы?" – задается вопросом эксперт.

Он пояснил, что речь идет об открытых НАБУ, СБУ и ДБР делах, связанных с закупкой бронежилетов "Укрэнерго" и схемы с безвозмездной поставкой электроэнергии компании "Юнайтед Энерджи", входящей в орбиту олигарха Игоря Коломойского.

"Миллионы на бронежилетах, миллиарды на схемах из "Юнайтед Энерджи", еще миллиарды на бетоне для укрытий. Теперь к этому могут добавиться детские миллионы, но под красивым пиар-лозунгом – "Укрэнерго" несет свет детям", - пишет эксперт.

По его словам, посредством включения Кудрицкого в Совет по восстановлению "Охматдета" чиновнику создают так называемое алиби.

"Ну разве может честный и порядочный директор государственной компании, заседающий в Раде "Охматдета" быть преступником? Но конечно, что нет. И посрамленные НАБУ и ДБР должны будут забыть о претензиях к Кудрицкому!" - подчеркивает Юрий Корольчук.

Эксперт выразил непонимание по поводу того, что глава "Укрэнерго" должен контролировать расходы по восстановлению детской больницы на фоне отсутствия публичных отчетов о расходах денег на текущую деятельность возглавляемой им государственной компании.

"О каком публичном контроле со стороны "Укрэнерго" за деньгами для "Охматдета" можно говорить, если государственная компания не способна публично отчитаться о своих расходах, чтобы никто не сказал, что Кудрицкий и его друзья не украли миллиард. Можно уже третий год подряд прикрываться войной и невозможностью раскрывать все данные о закупках, но тогда не стоит сетовать, что НАБУ и ДБР будут непублично расследовать дела о коррупции", - отмечает энергетический эксперт.

Также он подверг критике публикацию "Укрэнерго" фото поражений защитных конструкций энергообъектов, расценив их как попытку неудачного пиара на фоне потерь энергосистемы.

"Неудивительно, что можно наблюдать попытки "Укрэнерго" и самого Кудрицкого продемонстрировать свою эффективность через публикацию щемящих и слезных "тайных фото" о спасенных от "шахедов" и ракетах бетонными "черепахами" подстанции. Мол, все работает, за бетон заплатили космические деньги не просто так, малоизвестные и непроверенные конструкции защиты действенны. Между строчками читаются слова Кудрицкого не лезть в карман "Укрэнерго" и не подозревать в коррупции", - отмечает эксперт.

При этом он отметил, что отчеты о возведении укрытий до сих пор остаются закрытыми.

"Проверить эти "искренние ценники" невозможно, пока соответствующие органы не получат доступ к договорам и актам о работе "Укрэнерго", - подытожил Юрий Корольчук.