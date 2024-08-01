Кудрицкий закупал бронежилеты по цене втрое выше, чем волонтеры, – Береза

Заявления главы НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого о том, что его компания весной 2022 года закупала бронежилеты по рыночным ценам, не отвечают действительности.

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НЭК покупала бронежилеты по цене более 16 тысяч гривен, тогда как фонд "Вернись живым" в тот же период покупал аналогичные бронежилеты за 6 тысяч гривен. Об этом сообщил экснардеп, блоггер Борислав Береза в своем посту на Facebook.

Он раскритиковал заявления Владимира Кудрицкого, сделанные во время брифинга, когда тот назвал расследование НАБУ и СБУ по хищению средств на закупке бронежилетов Укрэнерго "старым и мертвым делом, искусственно вбрасываемым в медиапространство".

"НАБУ и СБУ обвиняют подчиненного Кудрицкого – тогдашнего начальника безопасности Укрэнерго Тоцкого в том, что он приобрел несколько сотен бронежилетов четвертого класса за 16 400 грн с НДС за единицу. Цена, по мнению следствия, была завышена по меньшей мере вдвое и позволила наварить около 10 млн грн", - отмечает Борислав Береза.

Он сравнил закупочные цены за тот же период на аналогичную продукцию с закупками Фонда "Вернись живым", и выяснил, что фонд закупил 1000 бронежилетов за 6 млн грн.

"Деляем сумму на количество - получаем 6 тыс. грн за один бронежилет. Почти в три раза завышена цена в Укрэнерго. Шах и мат, господин Кудрицкий", - пишет блоггер.

Также Борислав Береза напоминает, что задержанный за закупку бронежилетов – начальник безопасности НЭК "Укрэнерго" Сергей Тоцкий является сыном генерала СБУ Тоцкого, дававшего приказы на расстрел "Небесной сотни" и после Майдана сбежавшего в Россию. По мнению Березы, наличие такого человека в "Укрэнерго" может объяснять осведомленность россиян о локации энергетических объектов, по которым регулярно наносятся ракетные удары.

Кроме того, Береза заявил, что ВАКС обязал НАБУ открыть дело по происхождению средств на покупку его семьей ценной недвижимости.

"В решении ВАКС от 17 июля НАБУ будет расследовать происхождение средств, на которые семья Кудрицкого купила осенью 2022 года элитную недвижимость в Киеве - дом и землю на улице генерала Павленко. В частности, случайно ли не те это были средства, которые подчиненный Кудрицкого, начальник департамента безопасности Укрэнерго "прикурил" на закупке бронежилеты весной того же 2022 года?" – подытожил Борислав Береза.