КСУ отклонил представление о неконституционности амнистии участников Революции Достоинства

Конституционный суд Украины отказался пересматривать конституционность закона, принятого в 2014 году об автоматической амнистии для всех участников Революции Достоинства на Майдане. Соответсвующий запрос делали 50 народных депутатов в 2020 году.

Об этом сообщили в пресс-службе КСУ. Отмечается, что данное решение не подлежит обжалованию и является окончательным.

"На заседании Большой палаты также постановлено Постановление об отказе в открытии конституционного производства по делу по конституционному представлению 50 народных депутатов Украины о соответствии Конституции Украины Закона Украины "О недопущении преследования и наказания лиц по поводу событий, которые имели место во время проведения мирных собраний, и признания утратившими силу некоторых законов Украины", – указано в сообщении.

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Отметим, что обжалование вышеуказанного закона инициировали представители фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" всем составом, народные депутаты Анна Скороход, Антон Яценко, Александр Дубинский, Николай Скорик, а также Антон Поляков, который скончался при не до конца выясненных обстоятельствах. Кроме того, подписала соответствующее обращение в КСУ и тогдашняя глава ГБР Ирина Венедиктова.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, девяти бывшим высокопоставленным чиновникам сообщили о подозрении в причастности к тяжким преступлениям во времена Евромайдана.