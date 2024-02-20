Крымский топ-коллаборант сбежал в Канаду и ищет там работу администратором: имеет 'сильные навыки в реализации политики'

Бывший крымский чиновник, около восьми лет проработавший на оккупационные "власти" полуострова, в разгар полномасштабной войны перебрался в Канаду – скорее всего, под видом украинского беженца. Теперь он ищет там работу, не вспоминая в своей анкете о работе на оккупантов, а в соцсетях постит фото с довольным лицом.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Работал на оккупационную власть в Крыму

Симферополец Максим Доненко до 2014 года работал в Министерстве образования и науки Автономной Республики Крым. Когда полуостров захватила Россия, он продолжил трудиться в сфере образования – теперь уже на оккупантов. Которые доверили ему довольно высокую должность.

Доненко возглавил "Центр оценки и мониторинга качества образования" в Симферополе. Фактически тот самый центр, который организовывал и контролировал сдачу экзаменов школьниками по российской программе. Там, где "Крым – это Россия", где "Украины как государства никогда не существовало" и т. п.

Доненко очень активно выступал на радио и телевидении, рассказывал, как крымские дети будут сдавать экзамены и по каким предметам.

Последние публикации, где упоминается этот топ-коллаборант, датированы маем 2023 года.

Мать Максима Доненко, Ольга Руслановна, также работала в Министерстве образования АР Крым до оккупации, а потом сотрудничала с россиянами.

Поезд, самолет – и Максим уже в Канаде

С началом полномасштабной войны России против Украины в Крыму становилось все более неспокойно. Взрывалось на Керченском мосту, прилетало по базам и аэродромам оккупантов. Параллельно россияне развернули "частичную" мобилизацию на так называемую СВО. И Доненко, как в том меме, решил, что "мамочка, пора сваливать".

Как и у многих коллаборантов, у Максима сохранились украинские документы. Скорее всего, именно по ним он и отправился в Канаду под видом беженца вместе с женой и дочкой. Во всяком случае, дальше он будет выдавать себя именно за украинца.

На его страничке в Instagram сохранилось фото от 14 мая 2023 года, где друзья, похоже, провожают его в далекий путь. Сначала он ехал на поезде, через несколько дней постил фото из аэропорта. А 22 мая уже стоял на канадской земле, задумчиво глядя в небо.

Как написал ему один из комментаторов: "Свободный воздух Канады вам пошел на пользу". Почему-то "свободный воздух" оккупированного Крыма так не освежал Максима Доненко, который стал теперь Maksym Donenko.

Его мама осталась в Крыму. Говорят, что она так прикипела к "новой власти", что покидать полуостров не собирается.

О многолетней работе на оккупантов – ни слова

А Максим Доненко теперь живет в городе Виннипег. Все ему там нравится. Он с семьей наслаждается жизнью в Канаде, фотографируется на фоне высоток. И ищет работу.

Мы обнаружили его страницу на известном сайте linkedin.com. Максим Доненко (Maksym Donenko) сообщает, что имеет 15-летний опыт работы менеджером государственного управления в системе образования.

Правда, он не указывает, что это за система образования, а точнее – что с 2014 года он работал на российских оккупантов. Скромно пишет, что место его работы – Украина. Например, с 2019 по май 2023 года он работал в каком-то учебном центре "Академия".

А до этого, с 2015 по 2019 год, трудился в "Региональном центре оценки качества образования". Какого такого образования? Какого региона? Об этом он тоже скромно умолчал. Отметил только, что его офис находился в Украине.

О своем опыте работы рассказывает, что "участвовал в подготовке и проведении публичных мероприятий, создавал положительный имидж организации. А за время работы в "Региональном центре" внедрялись методические рекомендации и памятки, центр принимал участие в разработке нормативных актов в области образования".

"Сильные навыки разработки и реализации политики, координация и анализ проектов и программ, планирование и контроль бюджета и расходов, консультации высшего руководства", – пишет о себе Максим.

Он ищет должность помощника администратора.

Надеемся, что канадские и украинские правоохранители обратят внимание на этого "украинского беженца".