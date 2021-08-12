Крушение "Курска" 21 год спустя: почему Путина винят в трагедии

Ровно 21 год назад, 21 августа 2000-го, российская атомная подводная лодка "Курск" со 118 моряками и офицерами на борту затонула во время учений в Баренцевом море. Никто из людей не выжил.

По количеству погибших крушение "Курска" стало крупнейшей катастрофой в послевоенной истории подводного флота СССР и России. Страна узнала о трагедии только два дня спустя, а власти раскритиковали за ряд решений, принятых после случившегося. OBOZREVATEL предлагает вспомнить, почему.

Исчезновение "Курска" другие корабли, принимавшие участие в учениях, заметили не сразу, посчитав взрыв частью тренировок. Лишь под вечер выяснилось, что с подлодкой нет связи, и лишь на следующее утро к ней спустились два спасательных батискафа.

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В условиях плохой погоды последние в течение трех дней безуспешно пытались пришвартоваться к затонувшему судну.

США и Британия предлагали помощь в спасении людей на борту "Курска", но только через четыре дня после аварии российские власти согласились принять ее от норвежских и британских спасательных кораблей.

20 августа подводники Британии достигли 9-го отсека затопленного "Курска", когда на судне уже никого не осталось в живых.

Власть России и лично президента Владимира Путина, который на тот момент руководил страной около полугода, впоследствии жестко раскритиковали за решения, принятые в дни после крушения "Курска". Вот что возмущало общественность:

руководство страны согласилось принять помощь от других государств только через неделю после аварии, когда уже экипаж был мертв;

находясь в момент катастрофы в отпуске в Сочи, Путин не прервал его сразу же, а вернулся только через пять дней после трагедии;

впоследствии, по мнению критиков, президент не выказывал каких-либо эмоций в связи с гибелью 118 членов экипажа "Курска";

сильнейший шквал критики спровоцировало интервью Путина ведущему CNN Ларри Кингу, где на вопрос о произошедшем с подлодкой, он с едва заметной улыбкой сказал: "Она утонула";

ВМФ России об аварии с "Курском" проинформировал лишь спустя два дня, причем сообщения были противоречивыми: сначала сообщили, что с подлодкой установлена связь, затем эту информацию опровергли и заявили, что единственный способ коммуникации с моряками – "перестук".

Впоследствии политолог Глеб Павловский, который тогда работал над политической стратегией для команды Путина, заявлял, что именно он не рекомендовал главе государства приезжать на место трагедии (в поселок Видяево Мурманской области) в первые дни.

Я считал, что Путину там делать нечего, что там должны были работать специалисты по подъему лодки. Тогда речи не шло, что подъем будет неудачный. … То, что где-то какие-то лидеры, отнюдь не все и не всегда, едут на место бедствия, – это иногда хорошо, иногда плохо, иногда ужасно по картинке.

В свою очередь, первоначальный отказ от иностранной помощи Павловский в интервью "Настоящему времени" объяснил тем, что в России была надежда на собственные, "довольно сильные" спасательные приборы.

Расследование трагедии длилось два года, дело было открыто военной прокуратурой по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта".

В феврале 2002 года было официально объявлено, что следствие выявило серьезные нарушения со стороны командования Северного Флота и экипажа затонувшего "Курска". В августе того же года дело закрыли за отсутствием состава преступления без предъявления обвинений.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США рассекретили переговоры президентов Владимира Путина и Билла Клинтона после крушения субмарины "Курск". Лидеры стран встречались 6 сентября 2000 года в Нью-Йорке.