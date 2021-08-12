Крушение "Курска" 21 год спустя: почему Путина винят в трагедии

Олег Тимченко
Олег Тимченко
Расследования
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Курск

Ровно 21 год назад, 21 августа 2000-го, российская атомная подводная лодка "Курск" со 118 моряками и офицерами на борту затонула во время учений в Баренцевом море. Никто из людей не выжил.

По количеству погибших крушение "Курска" стало крупнейшей катастрофой в послевоенной истории подводного флота СССР и России. Страна узнала о трагедии только два дня спустя, а власти раскритиковали за ряд решений, принятых после случившегося. OBOZREVATEL предлагает вспомнить, почему.

Как пытались спасти "Курск"

Исчезновение "Курска" другие корабли, принимавшие участие в учениях, заметили не сразу, посчитав взрыв частью тренировок. Лишь под вечер выяснилось, что с подлодкой нет связи, и лишь на следующее утро к ней спустились два спасательных батискафа.

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В условиях плохой погоды последние в течение трех дней безуспешно пытались пришвартоваться к затонувшему судну.

Моряк Максим Рванин на подводной лодке "Курск". Погиб на борту субмарины

США и Британия предлагали помощь в спасении людей на борту "Курска", но только через четыре дня после аварии российские власти согласились принять ее от норвежских и британских спасательных кораблей.

20 августа подводники Британии достигли 9-го отсека затопленного "Курска", когда на судне уже никого не осталось в живых.

Памятник погибшим подводникам "Курска" в Севастополе, 12 августа 2011 года
Почему в России критиковали действия властей

Власть России и лично президента Владимира Путина, который на тот момент руководил страной около полугода, впоследствии жестко раскритиковали за решения, принятые в дни после крушения "Курска". Вот что возмущало общественность:

  • руководство страны согласилось принять помощь от других государств только через неделю после аварии, когда уже экипаж был мертв;

  • находясь в момент катастрофы в отпуске в Сочи, Путин не прервал его сразу же, а вернулся только через пять дней после трагедии;

  • впоследствии, по мнению критиков, президент не выказывал каких-либо эмоций в связи с гибелью 118 членов экипажа "Курска";

  • сильнейший шквал критики спровоцировало интервью Путина ведущему CNN Ларри Кингу, где на вопрос о произошедшем с подлодкой, он с едва заметной улыбкой сказал: "Она утонула";

Памятник погибшим подводникам "Курска", Севастополь, 12 августа 2011 года

  • ВМФ России об аварии с "Курском" проинформировал лишь спустя два дня, причем сообщения были противоречивыми: сначала сообщили, что с подлодкой установлена связь, затем эту информацию опровергли и заявили, что единственный способ коммуникации с моряками – "перестук".

Путин на встрече с родственниками погибших в Видяево. 22 августа 2000 года

Впоследствии политолог Глеб Павловский, который тогда работал над политической стратегией для команды Путина, заявлял, что именно он не рекомендовал главе государства приезжать на место трагедии (в поселок Видяево Мурманской области) в первые дни.

Я считал, что Путину там делать нечего, что там должны были работать специалисты по подъему лодки. Тогда речи не шло, что подъем будет неудачный. … То, что где-то какие-то лидеры, отнюдь не все и не всегда, едут на место бедствия, – это иногда хорошо, иногда плохо, иногда ужасно по картинке.

В свою очередь, первоначальный отказ от иностранной помощи Павловский в интервью "Настоящему времени" объяснил тем, что в России была надежда на собственные, "довольно сильные" спасательные приборы.

К каким выводам пришло следствие

Расследование трагедии длилось два года, дело было открыто военной прокуратурой по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта".

В феврале 2002 года было официально объявлено, что следствие выявило серьезные нарушения со стороны командования Северного Флота и экипажа затонувшего "Курска". В августе того же года дело закрыли за отсутствием состава преступления без предъявления обвинений.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США рассекретили переговоры президентов Владимира Путина и Билла Клинтона после крушения субмарины "Курск". Лидеры стран встречались 6 сентября 2000 года в Нью-Йорке.

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