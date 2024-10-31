Крупа из МСЭК, 'директор Януковича' и помощник Кононенко – кто получил 'преференции Кудрицкого'

На днях в СМИ появилась информация, что новейший символ коррупции – Татьяна Крупа – продавала не только инвалидности хмельницким уклонистам и прокурорам, но и электроэнергию по очень выгодному тарифу. Экс-глава "Укрэнерго" Кудрицкий в преддверии отставки успел предоставить госгарантии финансирования фирмам, за которыми стоят очень интересные персонажи. Такое впечатление, что их специально отбирали по принципу скандальности и противоречивого бэкграунда.

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22 августа пресс-служба "Укрэнерго" опубликовала сообщение о двух аукционах по приобретению автоматических резервов восстановления частоты (первая состоялась 15 августа).

Речь идет о вспомогательных мощностях, необходимых для сбалансированной работы энергосистемы, поскольку солнечные и ветровые электростанции зависят от погодных условий. Фактически государство оплачивает конкретной электростанции за то, что в любой момент она может по команде диспетчера включиться и быстро поднять производство электроэнергии или наоборот – сбросить лишнее. Это и есть услуга предоставления быстрого резерва.

Тогдашний глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий объяснил, что на аукционах было закуплено два вида услуг. Так называемая первичная регулировка (резерв поддержания частоты и выполнения команды в течение 15 секунд), которую могут осуществлять быстрые маневровые установки. И автоматический резерв восстановления частоты в течение 15 минут. Здесь задействованы газопоршневые, газотурбинные установки и электростанции на биомассе.

Важность внедрения новых мощностей для балансировки электроэнергии в августе 2024 года отмечал премьер-министр Денис Шмыгаль в выступлении на Конгрессе местных и региональных властей в Кропивницком. Он призвал оказывать полное содействие инвесторам, вкладывающим средства в их создание.

Целью августовских аукционов "Укрэнерго" также было заявлено стимулирование инвестиций в балансирующие мощности. Именно этим объяснялись очень привлекательные условия для компаний, которые вызвались инвестировать в специальное оборудование.

Победители аукциона получили фиксированный в евро контракт с "Укрэнерго" на 5 лет, с отсрочкой начала предоставления услуги на один год – то есть первые мощности должны быть готовы к запуску в октябре 2025 года. Такие условия снимают любые риски с собственников бизнеса и гарантируют за государственный счет защиту от неожиданных убытков.

Возникает логичный вопрос – а кто же победил? В сообщении "Укрэнерго" обращает внимание фраза о том, что "все участники аукциона – 35 компаний, которые сделали 807 предложений – являются победителями. Около 90% участников аукциона – новые для энергетического рынка компании".

Видимо, к ветеранам отрасли отнесли ДТЭК и единственную принявшую участие в конкурсе государственную компанию "Укргидроэнерго". Большинство же средств решили отдать дебютантам, если, конечно, их можно так назвать.

Парадоксально, но меньше всего вопросов сейчас к владельцам "Солар-Инвест" и "Энергия Подолья" – арестованной главе хмельницкой МСЭК Татьяне Крупе (через которую пресса сейчас заинтересовалась аукционом) и ее мужу Владимиру – тому самому, что лежит на кровати с 6,5 млн долл. Феерический обыск, разоблачение схемы "прокуроров-инвалидов" и "поваливший" Генпрокурора эффект "домино" произошли в октябре. В августе супруги Крупы были просто рядовыми чиновниками из Хмельницкой области, которые получили выгоды от "Укрэнерго" наряду с другими должностными лицами – бывшими и действующими.

Так, среди победителей – фирма "Зоннененерги" (уставный капитал 1000 грн) Кристины Юшкевич, которая в 2016-2017 гг. возглавляла Гослесагентство, а после увольнения Кабмином возобновлялась в должности через суд. Сообщалось о возбуждении против нее уголовного дела НАБУ и расследовании махинаций с экспортом древесины во время ее руководства.

Несколько уголовных дел было возбуждено против Андрея Пилипенко во время его работы в госкомпании "Хмельницкоблэнерго". С конца 2021 года он исполнял обязанности директора ГП "Гарантированный покупатель" и был уволен в 2022-м из-за обвинений в конфликте интересов, поскольку платил государственные деньги сам себе, а точнее солнечной электростанции, оформленной на его жену.

Пилипенко пришел на аукцион с фирмой "Экобудэнергия". У него также есть общий бизнес с другим победителем – Александром Визиром (фирма VIB Assets), бывшим куратором энергетики в команде Игоря Кононенко, о котором писали как об организаторе коррупционной схемы в государственных облэнерго. Визир также работал в ФГИ во времена Игоря Билоуса и имел отношение к скандальным кейсам "Укргаздобычи" и ОПЗ.

Однако все упомянутые чиновники — это пустяки по сравнению с владельцем компании-победителя "СЛАВ Груп" Эдуардом Бондаренко, которого еще называют "гендиректором Януковича". Лично Азаров когда-то поставил Бондаренко замглавы Госавтодора, а в 2012 году он возглавил "Донбассэнерго" – энергогенерирующую компанию, связанную со старшим сыном Януковича Александром. Бондаренко до сих пор в должности, несмотря на уголовные дела по закупке угля из шахты "Ждановская", возглавляемой Русланом Дубовским (на время, когда завозили уголь, был и.о. министра энергетики т.н. ДНР).

Из представителей энергетического сектора к аукциону также присоединилась партнер Андрея Коболева по новой фирме ENEY (планируют инвестировать в декарбонизацию энергетики), бывшая сотрудница отдела энергетики посольства США в Украине Сурия Джаянти.

Победила ее фирма "Электрика Юкрейн", основанная 8 месяцев назад. Альтернативной энергетикой Джаянти занимается в свободное от основной работы время – она старший обозреватель в Atlantic Council. И недавно написала недостаточно удачную колонку в Time по поводу западных санкций против российской энергетики. Похоже, что хотела как лучше, но... Пропаганда врага просто вцепилась в ее цитату (вырванную, разумеется, из контекста), что эмбарго на российские энергоресурсы – это лишь театральная постановка, и ретранслируют ее по всем своим ресурсам.

Сайт expro сообщил, что "Электричество Юкрейн" имеет отношение к Concorde Capital Игоря Мазепы. На первый взгляд этого не видно, но все может быть, поскольку Коболев и Мазепа постоянно демонстрируют дружеские отношения и взаимную поддержку в моменты арестов по обвинению в коррупции: Мазепа объявлял сбор средств на залог для экс-председателя "Нафтогаза", а Коболев написал большую статью в поддержку Мазепы, когда его арестовали по делу о земельных участках на Киевском море.

Еще один газовик на аукционе – владелец " Западнедрасервис" Зиновий Козицкий с ЧП "Нордик", ЧП "Проект-Строй" и ООО "Гео-Недра-Инвест". Это отец нынешнего председателя Львовской местной ОГА Максима Козицкого. Недавно оба попали в громкий скандал: Козицкий-младший проложил к гостинице "Панорама Сходница" Козицкого-старшего дорогу, на строительство которой ушло 25 млн грн из областного бюджета.

Когда-то депутатом от львовской "Самопомичи" был и Андрей Журжий – владелец "Инжур Энерджи", являющийся частью фонда Inzhur. Он сообщил о планах запуска фонда совместных инвестиций в энергетику и построении объекта высокоманевренного газового поколения с мощностью 18 МВт. Эти заявления полностью в стиле Журжия, который построил свой бизнес по сбору средств с инвесторов для покупки различных объектов недвижимости. Проект позиционирует себя как REIT инвестиционная компания (Real Estate Investment Trust).

Его уже несколько раз обвиняли в мошенничестве с продажей сертификатов и невыполнении своих обещаний. 8 июля 2024 года (т.е. незадолго до аукциона) Inzhur объявила, что отказывается от планов приобрести гостиницу "Украина" в центре Киева, под покупку которой, а также другой гостиницы – "Казацкая" на Майдане Незалежности с 1346 инвесторов было собрано 138,6 млн грн. После этого Журжий объявил о намерении выкупить Житний рынок за 300 млн грн, собранных громадой Киева.

Также он может оказаться под следствием по делу выкупа в 2020 году венчурным фондом "Голдмэн" 40% акций компании "Газтранзит", ранее принадлежавших российскому "Газпрому" по заниженной на 600 млн грн цене. На момент сделки конечным бенефициаром "Голдмена" был Андрей Нестеренко. Но согласно договору, управление фондом осуществляла фирма Журжия.

Другие владельцы фирм не так известны широкой общественности, но не менее интересны. К примеру, победу одержали сразу шесть фирм Олега Бендаса, экс-руководитель винницкой KNESS Invest. Бендаc ранее работал в структурах VR Capital Ричарда Дейтца, который в 1990-х годах жил в Москве и стал одним из основателей инвестиционного банка "Ренессанс Капитал" вместе с Михаилом Прохоровым. Позже Дейтц создал компанию VR Capital, дешево скупавшую российские активы во время финансового кризиса 1998 года. В Украине он купил портфель не обеспеченных залогами кредитов "Укрзализныци" у киевского филиала российского Внешэкономбанка. Долго судился, а когда потерял приобретение из-за конфискации российских активов после вторжения, написал гневную антиукраинскую статью в The Wall Street Journal.

Еще одной малоприметной фирмой "Астроинвест-Энерджи" руководит Юрий Бучаков, коммерческий директор Cadogan Petroleum, занимающийся разведывательным бурением. Бучаков ранее руководил фирмой, которая составляла специфическую тендерную конкуренцию структурам экс-министра экологии времен Януковича Николай Злочевского.

Среди победителей оказались фирмы-посестры "Гомер-Элиос" Евгения Яременко и "Орион Пиви" Виталия Гавуры. Дело в том, что Гавура – директор юридического департамента компании Яременко ООО "Солар Стальконструкция", и на нем "висит" несколько "запасных" фирм. То есть победили две компании, а строить мощности будет фактически одна. Впрочем, опыт у "Солар Стальконструкция" есть, они построили много солнечных электростанций в Украине, Восточной Европе и две... в Беларуси (в 2017 и 2019 гг).

Из немногих опытных участников аукциона, кроме компании Яременко, можно назвать "Цветную Солар", входящую в группу Евгения Ландича, занимающегося как солнечными станциями, так и торговлей электроэнергией: "Рентехно", "Дела Инжиниринг", "Делайт Энерджи". Ландич на рынке много лет. В далеком 2011-м он даже участвовал в дебатах, организованных Институтом энергетических исследований Дмитрия Марунича (того же, который был арестован СБУ 9 апреля 2022 года за сотрудничество с "Раша Тудей", "Газпромом" и распространение кремлевской пропаганды).

Но приз за экстравагантность должен получить владелец компании "УЗЕ Львов" Тимофей Дюкарев, аспирант Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств и изучающий развитие арт-рынка в Европе в XVI–XVII и "Нормативно-правовую базу арт-рынка Украины".

Кто-то сказал бы, что аспирантов в Украине стало больше, поскольку это позволяет оформить отсрочку от мобилизации. Но нет, Тимофей действительно тесно связан с искусством, прежде всего телевизионным. Когда в 2020 году он подавался на должность специалиста Управления культуры, национальностей и религий КОДА, то в декларации указал, что имеет общую недвижимость с Федором Гречаниновым и Еленой Комашко.

Гречанинов в течение семи лет отвечал за стратегию медиахолдинга Виктора Пинчука StarLightMedia, а затем стал директором по стратегии и развитию "Медиа Группы Украина" Рината Ахметова. Он с Комашко и отцом нашего героя Николаем Дюкаревым основал ООО "Скидер". А теперь Дюкарев-младший собирается строить балансирующие мощности для энергосистемы, параллельно исследованию арт-рынка.

P.S. Список получивших условно говоря "преференции Кудрицкого" не является тайной, он был опубликован через несколько дней после происшествия.

А еще через неделю, 2 сентября 2024 года, Кудрицкий на основании собственного заявления был уволен с должности главы НЭК "Укрэнерго". Кадровый состав победителей этих аукционов может пролить свет на мотивы разноязычных ассоциаций и лидеров мнений вступиться за уволенного руководителя госкомпании.