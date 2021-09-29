Криворожские 'экологи' пытаются отсудить 80 млн гривен у металлургической компании. Видео

Экоактивисты из Кривого Рога во главе с экс-прокурором Василисой Никульниковой подстрекают местных жителей судиться с заводом за "откат" в размере 20%.

Как пишет "Голос.ua", математика проста: в случае победы каждый из 80 местных жителей, которых лжеэкологи уговорили идти в суд, может получить около 1 млн гривен. Итого получается кругленькая сумма – 80 млн гривен. 20% от суммы, которые Никульникова планирует получить от местных жителей в случае победы, тоже очень приятный бонус. Это ни много ни мало – 16 млн гривен (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

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Кроме судебного процесса, они инициировали и физическое блокирование работы предприятия. Для этого так называемые экологи подстрекают местное население. Одним из предприятий, которое попало под прицел "Межрегионального бюро экологической защиты", оказалось крупнейшее предприятие горно-металлургического комплекса Украины – "АрселорМиттал Кривой Рог".

Речь идет о земельном участке, где предприятие собирается строить хвостохранилище – это специальное сооружение, которое используется для хранения отходов производства. Для "АрселорМиттал" это критический вопрос, ведь имеющиеся хвостохранилища почти заполнены. Этим и начала пользоваться лжеэколог Никульникова, возглавляющая "Межрегиональное бюро экологической защиты".

Как рассказывает юрист адвокатского объединения "Финекс" Ольга Марченко, в 2013 году было возбуждено уголовное дело, якобы "Арселор" взял в аренду особо ценные земли. Информация о ценных землях оказалась ложной, однако руководительница криворожских псевдоактивистов Никульникова продолжила создавать предприятию преграды. Имея все разрешительные документы, предприятие начало подготовительные работы на этом участке.

И тут криворожские псевдоактивисты решили прибегнуть к шантажу: они вывели людей в поле и заблокировали работу техники. В течение недели они не давали начать работу, а потом внезапно куда-то исчезли.

Марченко объясняет, что компания-подрядчик, которая работала на той территории, заплатила благотворительный взнос на счета общественной организации Никульниковой, и люди ушли.

Напомним, журналистам стало известно о нескольких громких историй, связанных фактически с рэкетом предприятий в Кривом Роге.

Схема, по которой работает Никульникова, оказалась довольно примитивной, но рабочей: псевдоактивисты выбирают предприятие и начинают его "кошмарить". От имени общественной организации в госучреждения направляются заявления и жалобы, из-за чего на предприятии начинаются бесконечные проверки. Подаются иски в суды, устраиваются проплаченные митинги и акции. Конечно, все это поддерживается и медийно публикациями в соцсетях и местных СМИ. Когда же ситуация доходит до точки кипения – активисты предлагают предприятию "решить вопрос" за определенное вознаграждение, и если те соглашаются – моментально сворачивают свою бурную деятельность.