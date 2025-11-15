В Днепре сын криминального авторитета совершил нападение на охрану советника главы ОВА: есть пострадавший. Видео

В Днепре сын криминального авторитета Александра Петровского по прозвищу "Нарик" совершил вооруженное нападение на охранников Василия Ободенко, который является советником главы ОВА Владислава Гайваненко. В результате инцидента один из мужчин получил 8 пулевых ранений.

Об этом говорится на портале Антикор. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение.

Чрезвычайный случай, в котором фигурировал сын вора в законе – Ермак Петровский, произошел 11 ноября на проспекте Мира в Днепре.

Сейчас представители Александра Петровского привлекают все доступные ресурсы и влияние в правоохранительных структурах, чтобы обезопасить его сына от уголовной ответственности за вооруженное нападение.

На видео, которое распространяется в сети, и есть Ермак Петровский.

