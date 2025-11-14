"Кричала от боли и страха": в Польше 16-летний подросток избил таксистку из Украины, муж которой погиб на войне

В ночь с 10 на 11 ноября в польском городе Лешно на украинку напал 16-летний пассажир. Когда женщина отказалась менять маршрут поездки, подросток начал угрожать украинке, а затем жестоко избил.

Видео дня

Об инциденте сообщила дочь пострадавшей, которая также работает волонтером фонда "Лешно для Украины". Инцидент подтвердила местная полиция, дело передали в суд.

Подробности инцидента

По словам дочери пострадавшей, мать привезла пассажира по указанному в заказе адресу, и отказалась везти его на другую локацию, которую он требовал в течение поездки. Тогда в салоне автомобиля юноша начал хватать женщину за одежду и угрожать, что сам сядет за руль.

Чтобы спастись, украинка выбежала на улицу, однако нападающий догнал ее, повалил на землю, начал бить, угрожать и унижать.

"Представьте себе ночь. Представьте себе, как молодой парень одним ударом по колену сбивает женщину с ног. Представьте себе, как он бьет ее, когда она лежит на земле. Она кричит от боли и страха. Это его не останавливает", – рассказала дочь пострадавшей.

Дочь пострадавшей отметила, что он выкрикивал оскорбительные высказывания в адрес украинки и говорил "валить в Украину". Женщине удалось добежать до дома и позвонить в дверь. Когда свидетелем инцидента стал, вероятно, отец подростка, нападающий остановился.

Пострадавшая украинка имеет многочисленные ушибы и "находится в тяжелом психологическом состоянии", отмечает дочь. Медики обнаружили у женщины возможную трещину ребра.

"Моя мама - женщина, которая всегда учила меня, что надо быть добрым ко всем. Женщина, которая под магазином всегда будет покупать еду для человека, который нуждается в помощи и скажет мне, что к людям надо относиться так, как вы хотели бы, чтобы к вам относились. Женщина, у которой муж погиб на войне три года назад, а она осталась со мной и дочкой, которой тоже почти 16", – рассказала дочь.

Заявление правоохранителей

Полиция Лешно подтвердила факт инцидента. Пресс-секретарь городской полиции Моника Жимелка сообщила, что дело и полученные доказательства передадут в Суд по делам семьи и несовершеннолетних, для дальнейших действий в отношении 16-летнего парня.

Ранее OBOZ.UA сообщал, в Польше стремительно растет количество преступлений против граждан Украины. За два года количество случаев угроз украинцам увеличилось более чем вдвое, а нападений – на 66%. Представительница полиции комиссар Виолетта Шубская подчеркнула, что полиция проводит профилактические мероприятия, в частности образовательные кампании, чтобы бороться с такими проявлениями ненависти.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!