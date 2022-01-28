Учительница издевалась и унижала ребенка, а родители не защитили: подробности скандала на Закарпатье

На Закарпатье в селе Верхнее Водяное Раховского района произошел скандал в школе. Учительница математики била и унижала ученика за то, что он не мог решить пример у доски. Правоохранители заинтересовалась этим делом, когда соответствующее видео попало в сеть. Но вот родители мальчика отказались писать заявление в полицию.

Родители школьников рассказывают, что это привычная ситуация для них. Рукоприкладство и унижение детей в этом учебном заведении весьма распространенная практика.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Пожилая учительница ругает маленького Юру и дает ему подзатыльники за то, что мальчик не может у доски решить пример – такое видео появилось на Facebook в одной из групп жителей Раховского района.

Видео дня

Женщина кричала: "Ты бездельник несчастный, я сейчас буду лупить, ты сдохнешь". Когда ребенок расплакался, она начала заставлять его просить помощи у одноклассников: "Спрашивай у детей, сколько будет восемь умножить на восемь!"

Уже вечером это видео увидели в областной администрации и в полиции. Правоохранители начали криминальное производство по данному факту.

Но когда полицейские пришли к родителям Юры, те отказались давать какие-либо комментарии. Они заявили, что недовольны не фактом издевательства над сыном, а тем, что чья-то мама опубликовала видео в соцсети.

"От того, что видео появилось в Интернете, мне легче не стало. Мы никаких пояснений писать не будем", – заявила мама ребенка.

Сама учительница, которой 62 года, заявила полицейским, что сожалеет о своем поведении. По словам педагога, Юра – проблемный мальчик и его мама якобы просила позаниматься с ним дополнительно. А из себя она вышла якобы потому, что ученик не хотел отвечать на вопросы у доски.

Несмотря на то, что есть видео, учительница начала оправдываться, что не била ребенка и кричала не так уж сильно. Мол, это ученица, которая снимала инцидент на телефон, якобы специально увеличила звук.

В Закарпатской областной администрации OBOZREVATEL сказали, что сейчас проводится проверка данного случая. "По предварительной информации, учительница написала заявление на увольнение", – сказал заместитель начальника департамента образования Михаил Шеверя.

Однако уволится ли педагог на самом деле – пока еще не ясно.

В пресс-службе полиции Закарпатской области сообщили, что открыли уголовное производство по данному факту. "Но родители мальчика писать заявление отказались. Поэтому, возможно, на учительницу будет составлен административный протокол, который потом направят в суд. Но окончательное решение еще не принято, сейчас идет досудебное расследование", – сообщили правоохранители.

А вот мнения простых людей в селе разделились. Есть даже те, кто защищают учительницу и оправдывают ее поведение. "Она давно работает в школе, живет одна, семьи у нее нет. Она действительно очень строгая, но справедливая. Она хорошо преподает свой предмет", – говорит местный житель Валерий.

Но у выпускников этой школы позиция противоположная. "У нас в школе вообще принято кричать на детей. В младших классах могут и бить, как на видео показано. В старших классах учителя уже редко дают подзатыльники, но кричат и обзывают учеников. Никто на это не обращает внимания", – рассказывает бывшая ученица учебного заведения.

Сознание украинцев относительно такого поведения учителей в школах стало меняться лишь благодаря тому, что видео подобных инцидентов все чаще публикуются в соцсетях, считает соучредитель общественной организации "Батьки SOS" Елена Бондаренко.

"Они начинают понимать, что воспитывать кулаками и криком детей нельзя. На них серьезно действует страх осуждения, что такие педагоги становятся изгоями. У нас был случай, когда в одной из школ такую учительницу уволили. Но, как всегда, им дают возможность уйти от ответственности, увольняют по собственному желанию. И вскоре она появилась в другой школе. Родители узнали об этом и подняли шум. После этого ее оттуда убрали.

Думаю, что такие учителя должны нести ответственность за буллинг детей. И видео в данном случае должно стать причиной для открытия криминального производства. Ведь пострадал не только мальчик, но и все дети, которые смотрят на это и испытывают страх", – говорит Бондаренко.

Но иногда подобные инциденты бьют и по тем, кто сделал их публичными. Так произошло в мае прошлого года в киевской школе № 58, где разгорелся скандал вокруг учительницы Елены Слабко. Она жестоко обращалась с ребенком с инвалидностью: толкала, била маленького мальчика по спине и рукам. Позже сообщалось, что женщина обзывала и других детей тоже.

После публикации видео в сети учительница уволилась. А когда скандал стих, то директор школы решил уволить и помощницу учителя, которая сняла инцидент на телефон. Причем с весьма странной формулировкой – "за совершение аморального поступка, несовместимого с продолжением данной работы".

Такую формулировку в трудовой книжке ассистентки отменили лишь после того, как этот случай получил огласку и о нем узнали в департаменте образования КГГА. Затем уже было указано, что увольнение было "по собственному желанию". То есть, директор школы фактически свел счеты с тем, кто на самом деле защитил ребенка от произвола учительницы.

И пока такие горе-педагоги будут оставаться безнаказанными, дети в школах продолжат испытывать страх и у них будут развиваться комплексы, неуверенность в себе. Ведь даже если ребенок не знает чего-то или имеет другие проблемы с учебой, кричать на него, а уж тем более бить, ни в коем случае нельзя. С таким поведением нужно бороться, молчать о нем нельзя.