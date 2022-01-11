Россияне-русские дивный народ. Ну, как народ, условный, конечно же. Ведь россияне не могут быть ни народом, ни нацией, так же, как и русские. Россияне, это жители Российской Федерации, многонациональной общины, состоящей из республик, объединенных под логотипом "РФ". Это, как СССР, только вместо "республик-сестер" в российском гетто под строгой охраной "свободно живут" республики-федерации. То есть "россияне" это и дагестанцы, и татары, и удмурты, и таджики, и чеченцы, и мордва, и каракалпаки, и буряты, и черкесы, и осетины, и евреи, и якуты.

РФ насчитывает 22 республики: Республика Адыгея, Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Карелия, Республика Коми, Республика Крым, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Саха (Якутия), Республика Северная Осетия — Алания, Республика Татарстан (Татарстан), Республика Тыва, Удмуртская Республика, Республика Хакасия, Чеченская Республика, Чувашская Республика — Чувашия.

Видео дня

Если заметили, то в Российской Федерации нет Российской республики, как впрочем, и русской Республики на России тоже нет. Поэтому говорить "россияне" и "русские" о жителях РФ и гражданах РФ не корректно. О жителях многонациональной Российской Федерации можно говорить вот именно так — жители РФ или граждане РФ, но никак ни "русские" или "россияне". Это унижает многонациональную общину граждан РФ и стирает коренные народы, населяющие РФ.

Нам навязали, что о жителях РФ нужно говорить "русские" или "россияне", чтобы подчеркнуть их принадлежность к славянам, а возможно, чтобы реально нивелировать ценность малых коренных народов, которые и являются основой РФ, ровно так же, как навязали геологический топоним "Донбасс" для обозначения Луганской и Донецкой областей Украины.

Вот говоришь "Луганская область", и сразу понятно, где это в географических и административных рамках Украины, а говоришь "Донбасс" и как бы уже ментально отделяешь некую территорию из административной карты Украины, вынося ее в никуда.

С РФ все наоборот, говоришь "русские" и как бы в голове картинка славян. Говоришь "россияне" — сразу в голове триколор, двухголовая курица, но, при этом, ни у кого в голове нет картинки бурят, якутов, осетин и чеченцев.

Мне всегда было интересно, почему вот коренные народы, населяющие РФ, согласились с доминированием "русских" и "россиян", уничтожая вековую историю своих народов, наций и тем самым порабощая свои свободные Республики в гетто РФ. В таком же гетто жили республики в составе СССР. Единственное, "но", в Декларации и Договоре об образовании Союза Советских Социалистических Республик было право добровольного выхода из СССР. Чем республики и воспользовались в 1991 году.

Дай сейчас право определения Сибири, Кубани, Якутии и другим округам РФ, только услышите скрип двери, закрывающейся за разбегающимися из триколорадного концлагеря. Но, в РФ после развала СССР поняли, что допущенная при его создании "ошибка-попустительство", давшая право республикам на демократический выход из Союза, из Договора о создании РФ этот пункт убрали. И все Республики, входящие в состав РФ бесправны в своем самоопределении свободы и независимости.

То есть, вот такое гетто из субъектов федерации, состоящих из различных порабощенных Кремлем республик, лишенных свободы, малых народностей, лишенных истории, языка и права на национальное самоопределение, в котором даже официально нет русской или российской республики, и называет себя Россия, русскими и россиянами.

Хамит, грубит, завоевывает, воюет, мародерит и… незаконно занимает место в официальных международных инстанциях. Россия- страна самозванец. Русские — "народ" самозванец.

То есть, чтобы стать страной и назваться "славянами-русскими-русичами" этот московский улус татаро-монгольской орды, украл историю и название у Киевской Руси-Украины, занял и без того не законное место СССР в международных инстанций, оккупировал коренные народы, населяющие территорию, указанную на карте, как РФ, то есть на чужом горбе, въехал в Рай.

СССР стал "страной" на горбе у порабощенных государств и народов, уничтожив их население. Нации, государственность и захватит историю и территорию. А РФ стала "страной" на горбе у порабощенных республик, насильственно впихнутых в гетто РФ, без права самоидентификации.

Помните девиз СССР и РФ: "У РФ нет границ", "русские там, где русский язык"?

Вот вам и "Украина всегда была русской" и "Казахстан исконно русская земля" и "Эстония — русская", и "Донбасс — это Россия". То есть они просто что-то называют "Россия" и, оседая, убивают коренное население, называясь потом "здесь все русские", и точка. Народ-саранча, оккупант, вирус, орда, кочевники.

И если бы мир набрался смелости и признал:

СССР – не законно созданное гетто. Все республики, входящие в состав СССР были оккупированы. Коммунисты = фашисты. СССР несет ответственность за все начатые им войны, в которых он принимал участие. СССР несет ответственность за оккупацию территорий республик, насильственно взятых в состав СССР. РФ не является правопреемником СССР. РФ является оккупантом для субъектов федераций, которые не имеют свободы выбора нахождения в составе РФ без пункта о свободе волеизъявления и выхода из состава РФ. Население РФ это граждане РФ, но не русские или россияне. Население РФ многонационально и каждая национальность имеет право на самоидентификацию по национальному признаку. Российская Федерация не имеет право использовать название "Россия", поскольку не является правопреемником царской России.

Многие вещи стали бы прозрачнее и понятнее. Да и свободы и демократии для населения РФ прибавилось бы. И вот это нужно в первую очередь самим россиянам-русским. Да-да, а то громко орать в соцсетях о величии, так они первые, а как спроси: "эй, русские, а где ваша Русская Республика, а сколько вас среди таджиков или дагестанцев на РФ", — так на РФ сразу тишина.

РФ опять чужими руками жар загребает. Вот оккупировала Крым и сразу всех призывников-крымчан на войну. Оккупировала Казахстан, я не удивлюсь, если завтра казахи будут в составе российской армии удобрять землю Украины или Сирии, или пойдут убивать таджиков, армян или другие народности. РФ всегда въезжает везде на чужом горбу. Помните "мы поставим впереди своей армии женщин и детей"?

И вот знаете, эта пословица "на чужом горбу да в рай бы въехать" она есть исключительно в стране вечных советов, то есть у русских-россиян.

Сейчас читаю коменты русских-россиян в российском сегменте соцсетей, где активно обсуждают оккупацию РФ Казахстана (не скрывая, что это оккупация) и ужасаюсь. Они открыто говорят, что это оккупация и радуются, что она удалась, а не то, что с Украиной. Они открыто говорят, что в ситуации с Казахстаном Кремль учел все ошибки, совершенные с Украиной. Они открыто говорят, что "Казахстан-исконно русская земля" и все коренные народы, особенно те, кто выступает за казахский язык и национальную независимость, нужно уничтожить.

Критическая масса россиян радуется оккупации Казахстана, поддерживает действия правительства и выражает поддержку кровавым расправам над казахами. Критическая масса россиян рассматривает оккупацию Казахстана, как возможность улучшить свое материальное положение за счет разграбления "аулов" и национализации казахских предприятий. Критическая масса россиян выражает надежду, что после Казахстана РФ продолжит оккупацию Украины, связывая свою агрессию исключительно с позицией "в Украине красивые и чистые города, хорошее жилье, вкусные продукты", которые россияне готовы забрать себе.

Россияне готовы выразить большую поддержку военной агрессии Кремля в отношении Украины и других стран, если им правительство выделить дань-процент-мзду от оккупации. Большая часть россиян готовы переехать в любое оккупированное РФ государство, особенно в Украину, если им Кремль выдаст жилье и правовые преимущества (преференцию на насилие над местными жителями).

При этом россияне-русские не готовы сами идти в первых рядах с оружием и отвоевывать квартиры в Киеве. Они считают, что это должен сделать кто-то, то есть себя лично в составе российской армии они не видят. Россияне выражают надежду, что условный Кремль, условный Путин, условная армия, решит их меркантильные оккупационные интересы, но сами лично не готовы идти на войну, но при этом они поддерживают любую агрессию своей страны против любой страны.

Если Кремль после оккупации или перед оккупацией любой страны будет раздавать (хотя бы в виде обещаний) россиянам-русским земли-имущество-рабов, поддержка агрессии со стороны социума вырастет до 99%. Свою нищету и разруху в своей стране 85% россиян связывают исключительно с действиями внешних врагов РФ: США, НАТО, ООН, Украины, Эстонии, Финляндии, Германии.

Даже те, кто связывает падение экономики и социальной стабильности жителей РФ с действиями Кремля и коррупцией в стране не готовы лично выходить на борьбу.

Любые перемены в стране или личной жизни россияне связывают с чем-то извне. Кто-то условный поборет коррупцию, кто-то условный посадит огород, кто-то условный подметет, кто-то условный даст работу, кто-то условный завоюет для них мир.

При этом большинство россиян считает (цитата): "Сейчас время в РФ такое, что главного героя актера Бодрова — Данилу Багрова, люди ждут, как мессию. Но один Данила ситуацию не спасет, нужны таких тысячи, многие тысячи, а нет и одного такого теперь, даже в кино".

То есть россияне связывают улучшение своей жизни с насилием (условный Данила Багров расстреляет всех плохих, все у них заберет и раздаст всем хорошим), с придуманным киногероем, ведь Данила Багров, это собирательный образ "русского", придуманный сценаристами, и с тем, что кто-то, рискуя собой, построит для них лучший мир.

На РФ существует целый культ образа героя фильма "Брат" Данилы Багрова, а сам киноактер и киногерой рисуется с нимбом над головой, как святой. Существует даже легенда, что Кремль испугался Данилы Багрова (многие россияне даже не знают настоящую фамилию актера, сыгравшего Багрова и режиссера фильма) и убил его, чтобы тот не сверг кремлевскую мафию, как вот в кино сверг американскую мафию, и не сделал россиян богатыми и счастливыми.

Страна-миф, народ-миф, живет мифами и верит в сказки. И можно было бы над этим посмеяться, если бы эта страна не была нашим агрессивным соседом-оккупантом.