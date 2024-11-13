Корректировала ракетные удары по школам и детсадам Донбасса: наводчицу из Торецка приговорили к 15 годам заключения. Фото

В Донецкой области наводчица из Торецка приговорена к 15 годам лишения свободы. Она обвиняется в государственной измене за то, что корректировала ракетные удары террористов по школам и детсадам в городе.

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Об этом сообщили в Офисе генпрокурора. Досудебное расследование проводило управление СБУ в Винницкой области.

Отмечается, что женщина также шпионила за локациями сил обороны и корректировала российские обстрелы гражданской инфраструктуры региона.

По материалам дела, именно по его наведению в августе 2022 года решисты нанесли ракетный удар по местной школе В результате вражеской атаки было разрушено здание учебного заведения.

После "прилета" злоумышленница прибыла на место происшествия для фиксации масштабов разрушений и направления соответствующего "отчета" российскому куратору.

Кроме этого, агентка подготовила еще несколько координат для огневого поражения украинских школ и детских садов. Впрочем, она не успела их передать оккупантам, поскольку была задержана контрразведкой СБУ.

Женщину разоблачили и задержали по месту жительства весной 2023 года. В дальнейшем ее доставили в Винницу, где на время следствия она находилась под стражей.

По материалам Службы безопасности суд назначил злоумышленнице 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как установило расследование, российская агентша – местная безработная, которую ФСБ дистанционно завербовала после начала полномасштабной войны.

Кроме корректировки вражеских обстрелов, женщина разведывала локации базирования и перемещения украинских войск в районах Краматорска, Константиновки и Торецка.

В случае захвата региона российская спецслужба обещала своей приспешнице "должность" в рядах оккупационной администрации РФ.

На основании доказательств, собранных следователями Службы безопасности, суд признал женщину виновной по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины ("Государственное предательство, совершенное в условиях военного положения").

Как сообщал OBOZ.UA, в Черновицкой области СБУ задержала агента ФСБ и его сообщника, которые шпионили за поездами с военной техникой ВСУ и пытались противодействовать мобилизации на западе Украины Один из задержанных – бывший коммунист, ранее пытавшийся создать альтернативные "органы местного самоуправления" .

Как стало известно 1 ноября, Служба безопасности Украины разоблачила 10 российских агитаторов в четырех регионах Украины: в Киевской, Житомирской, Черниговской и Винницкой областях. Все они работали на срыве мобилизации и оправдывали вооруженную агрессию РФ. В частности, в Киевской области задержали "политэксперта", который был частым гостем на телеканалах Виктора Медведчука.

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