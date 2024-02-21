Корректировала огонь по Кривому Рогу: агент ФСБ в Украине получила 15 лет тюрьмы. Фото

Жительницу Кривого Рога приговорили к 15 годам заключения за сотрудничество с ФСБ России и корректировку огня по родному городу. Она собирала данные о расположении ВСУ и передавала их российским кураторам.

Об этом сообщили пресс-службы СБУ и Офиса генпрокурора. Отмечается, что осужденная согласилась на сотрудничество с вражеской спецслужбой в апреле 2023 года.

Она собирала информацию о расположении ВСУ в Кривом Роге, для этого обходила территорию города и скрыто фотографировала нужные объекты. Полученные сведения предательница передавала оккупантам через анонимный чат в популярном мессенджере.

В своих отчетах она посылала скриншоты с геолокацией указанных позиций и подробно описывала логистические маршруты перемещения военной техники, обозначив линиями направления движения. Кроме того, злоумышленница фиксировала и передавала данные по вражеским "прилетам".

За каждое выполненное задание она получала на собственную банковскую карточку денежное "вознаграждение" от российской ФСБ.

Но ей этого было мало и предательнтца дополнительно "сливала" собранную информацию админу одного из пророссийских Телеграмм-каналов за денежное вознаграждение, которое составляло 100 долларов.

Благодаря бдительности Службы безопасности Украины злоумышленница была разоблачена. СБУ зафиксировала деятельность агентки, проинформировала Силы обороны о вражеском дроне "Орлан", который оккупанты направили на доразведку местности после получения данных от предательницы.

В случае подтверждения этих разведданных, захватчики планировали нанести по Кривому Рогу серию прицельных ракетных ударов.

Но сотрудники СБУ сработали на опережение, благодаря чему вражеский "Орлан" был сбит. После этого российскую агентку задержали.

В помещении предательницы правоохранители провели обыски, в ходе которых изъяли мобильный телефон и компьютер с доказательствами переписки вражеской приспешницы с кураторами из ФСБ. Также обнаружили банковскую карточку, на которую предательницы поступали российские деньги.

На основании собранных доказательств суд признал российскую агентку виновной по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

государственная измена, совершенное в условиях военного положения;

несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боеприпасах в Украину.

Суд назначил ей 15 лет тюрьмы. До вступления приговора в законную силу предательница будет находиться под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, СБУ задержала агента российской разведки, готовившего ракетный удар по железной дороге и военным госпиталям в Черкасской области. Основной задачей вражеского информатора было определение стратегических железнодорожных узлов, используемых для перемещения военной техники ВСУ на фронт.

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