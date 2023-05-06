Корректировал обстрел Яворовского полигона: продолжается суд над экс-КГБистом Косторным со Львовщины. Фото

Во Львове продолжают судить бывшего КГБиста Александра Косторного, который корректировал обстрел Международного центра миротворчества и безопасности (бывший Яворовский полигон) в марте прошлого года. Доказательства по делу 72-летнего коллаборанта исследует Галицкий районный суд Львова.

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Об этом сообщает "Судовий репортер". На данный момент известно, что 4 марта 2022 года руководитель "Русского общества имени А. Пушкина" Косторный отправил представителям РФ карту Международного центра миротворчества и безопасности.

На ней он якобы обозначил координаты расположения военнослужащих и техники Вооруженных сил Украины для потенциальных российских ударов.

Уже 13 марта 2022 года российские войска обстреляли полигон – вражеские ракеты попали в казармы, где спали наши солдаты. Тогда погиб 61 человек.

За корректировку удара Косторного обвиняют в государственной измене. Сам бывший КГБист свою вину в работе не россиян не признает. Мужчина утверждает, что якобы отправил схему охотничье-рыболовного хозяйства "Старичи" своему другу, чтобы показать, где собирает грибы. За это оправдание СМИ уже окрестили Косторного "грибником".

Его другом, которого упомянул предатель, оказался Александр Свистунов – основатель пророссийских организаций в Украине. Он получил гражданство страны-агрессора и сейчас живет во временно оккупированном Крыму.

Александр Косторный находится под стражей без альтернативы внесения залога. Во время судебных заседаний изучается его переписка, которую следователи нашли на личном компьютере обвиняемого.

"Как говорит прокурор, эти переписки подтверждают антиукраинскую деятельность Косторного, его связи с пророссийски настроенными деятелями и то, что он много лет был активным участником и организатором различных мероприятий, продвигавших в Украине российскую идеологию", – говорится в сообщении.

Кроме того, Косторный помогал российским СМИ в создании пропагандистских материалов об Украине. В 2015 году он активно переписывался с журналисткой "Россия-1" Юлией Акчуриной под никнеймом "Giulia Pimpante".

А 9 мая 2015 года Косторный посетил Холм Славы во Львове, чтобы возложить цветы, и надел при этом георгиевскую ленту. Ее с него успешно сорвали.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Около 05:35 13 марта 2022 года российские оккупанты нанесли ракетные удары по Львовщине. Противник попал в Международный центр миротворчества и безопасности.

– Ракетный удар войск РФ по Международному центру миротворчества и безопасности (бывший Яворивский полигон) во Львовской области привел ко множеству жертв среди военных и гражданских. Официально подтверждены смерть 35 и ранения 134 человек.

– Впоследствии стало известно, что погиб 61 человек, а еще 160 были ранены.

– Во Львове 15 марта простились с погибшими в Международном центре миротворчества в результате ракетной атаки России.

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