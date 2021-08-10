Корбан: Чаус – никто, он просто стал заложником обстоятельств

Украинский экс-судья Николай Чаус – не является носителем каких-то важных знаний или опасным преступником. В истории, которая с ним произошла, этот человек стал просто заложником обстоятельств – его использовали.

Так дело Чауса прокомментировал украинский политик и бизнесмен Геннадий Корбан в эксклюзивном комментарии Роману Скрыпину. Он назвал историю экс-судьи "каким-то божественным проведением" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

По словам Корбана, Чаус – никто, он просто один из многих таких же коррупционеров, которые живут свою жизнь и о них никто не знает. Он попал в сложный передел и является глубоко несчастным человеком, на чью судьбу повлияли чьи-то комплексы и страхи.

Видео дня

Единственный эпизод, о котором знает Чаус и который может быть для кого-то опасным – это его эвакуация из Украины, когда человека перевозили через границу, укрывая от следствия НАБУ, что является реальным преступлением.

"Для меня это не история с похищением и страшным преступником. История этого человека, в моем понимании, невероятна тем, что он попал в некий водоворот событий, неконтролируемый, при котором он выглядит, в глазах обычных людей, как резидент трех разведок. За которым гоняются НАБУ, СБУ, молдавские спецслужбы", – отметил Корбан.

"Для меня было большим удивлением его возвращение в такой форме", – подчеркнул бизнесмен.

Он предположил, что долгое время не было никаких указаний, что делать с Чаусом, поэтому люди, которые его удерживали, в какой-то момент собрались, забрали его одежду – чтобы далеко не ушел – и исчезли, после чего экс-судья добрался до ближайшего сельсовета.

По мнению Корбана, после всей истории, что произошла с Чаусом, он имеет все перспективы себя оправдать в ЕСПЧ.

Смотрите полную версию комментария Корбана