Конституция гарантирует право граждан на мирный протест.

Полиция и Национальная гвардия сегодня сделали все возможное для того, чтобы граждане могли реализовать свое конституционное право, предусмотренное 39 статьей Основного Закона.

Для обеспечения безопасности как митингующих, так и правоохранителей, было принято решение проводить поверхностную проверку на предмет отсутствия опасных для жизни и здоровья предметов – оружия, взрывных устройств, легковоспламеняющихся веществ.

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Однако митингующие отказались проходить такую проверку, и вместо того, чтобы выполнить законные требования полиции, начали прорывать кордоны силовиков, в результате чего 8 правоохранителей получили травмы и ожоги.

Далее текст на языке оригинала.

Звертаю увагу, що кожен, хто пройшов би поверхневу перевірку, був би допущений до площі перед Офісом президента. Про це завчасно були попереджені мітингувальники.

За фактом нанесення тілесних ушкодженнь співробітникам поліції розпочато кримінальне провадження. Винні особи будуть притягнені до відповідальності, встановленої Законом.

Кожен громадянин може реалізувати своє конституційне право на участь у мирних та безпечних мітингах, але без бійок та кровопролиття.

Будь-які насильницькі дії, як щодо інших участників мирного зібрання, так і щодо правоохоронців, не залишаться безкарними!

Щиро дякую співробітникам Національної поліції, військовослужбовцям Національної гвардії, рятувальникам та медикам за Вашу роботу з організації безпеки під час проведення сьогоднішніх масових заходів.

Ви всі – молодці!

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