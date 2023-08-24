'Константа' до конца каденции: нардеп Николай Тищенко вместо работы в Раде нацелился на крыше колл-центров

Вокруг скандального нардепа Николая Тищенко разразился новый скандал. В канун Дня Независимости в сети появились аудиозаписи, на которых человек с голосом, похожим на голос Тищенко, обсуждает схемы "крышивания" незаконных колцентров в Украине. В частности, обсуждаются суммы вознаграждений за закрытие глаз на ведение такого бизнеса и за рейды на офисы конкурентов.

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В июле 2023 года в СМИ появился ряд публикаций, в которых сообщалось, что народный депутат Николай Тищенко заявил, что в Киеве обнаружили колл-центр, работавший на Россию и собиравший информацию о военных и ПВО.

При этом нардеп Тищенко, исключенный из партии "Слуга народа", фактически обвинил своего коллегу Олега Семинского в отстаивании интересов ботофермы, вероятно связанной с работой на Россию. Сам Семинский назвал опубликованную информацию вбросом.

Однако на днях в сети появились аудиозаписи разговоров, доказывающие, что главная цель Тищенко – не борьба с колл-центрами, а крыширование их деятельности. При этом нардеп готов к партнерству с кем-либо, а прикрывать свою незаконную деятельность собирается помощью ВСУ и якобы развитием детских лагерей, в которых будут заниматься патриотическим воспитанием детей.

Как свидетельствуют аудиозаписи разговоров, аппетиты у Тищенко немалые. На записи человек, чей голос похож на Николая Тищенко, убеждает собеседника, что ему "нужны именно большие (колл-центры), чтобы оно резонансно заходило".

Себя же нардеп видит в этих сделках исключительно как партнера и постоянно напоминает собеседникам о том, что ему нужны "константы" и "рубли" (имеются в виду взятки), чтобы он мог наладить работу.

При этом Тищенко обижается, что ему предлагают низкий процент услуг. Он обещает быть надежным партнером до конца своей каденции депутатом и при необходимости "не замечать" определенные колл-центры.

"Мне нужна большая партнерская константа" (взятка - Ред.) за партнерство и затем за каждое мероприятие (визит в колл-центры - Ред.) - 50 "минут" (тысяч - Ред.)", - говорит на записи человек, чей голос похож на депутата Тищенко.

В ответ на возражение собеседника, Тищенко его уверяет, что это "нормальные суммы", поскольку он тоже занимается благим делом, хочет "построить" батальон и устраивать благотворительные ужины в Нью-Йорке, а также построить лагеря, в которых молодежь будут воспитывать патриотами.

Свои услуги крыширования услуги Тищенко готов предоставлять за ежемесячные выплаты в размере нескольких миллионов долларов. Также он не скрывает, что ему безразлично с кем работать, главное, чтобы платили и не подставили, а он свою часть сделки выполнит.

Как сообщал OBOZREVATEL, сам Тищенко называет записи фейком и утверждает, что они были сгенерированы с помощью нейросети.

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