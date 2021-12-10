Компания, связанная с Арахамией, получает прибыль с импорта электроэнергии в Украину – расследование

Энергокризисом "воспользовался" глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия, который связан с компанией, получающей необоснованную прибыль с импорта электроэнергии в Украину.

Об этом говорится в материале "Апострофа".

Импорт э/э осуществляется по классической схеме с фирмой-прокладкой Vector Energy Innovation, которая, пишут СМИ, смогла "отодвинуть" от белорусских проводов "Энергоатом". Компания зарегистрирована в ОАЭ и имеет признаки фиктивности. Авторы отмечают, что "Белорусьэнерго" продает Vector Energy электричество по 59 долл за МВт-час, а та продаёт украинским компаниям по 100 долл за МВт-час.

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"Таким образом, на счетах арабского посредника оседает 40 долл с каждого МВт-часа, проданного беларусами украинцам", - говорится в материале.

Если проверить адрес, который указан в качестве офиса Vector Energy Innovation в Дубаи, то по нему есть несколько десятков компаний: "Основываясь на этом, можем предположить, что Vector Energy Innovation– это компания из так называемых "фирм массовой регистрации", - пишут авторы.

Подписантом компании является Тарьям Матар Мохамед Тарьям. Человек с таким же именем является директором и совладельцем Industrial Innovation Group (ОАЭ), которая стала собственником и правопреемником украинской ЕДАПС и которую пиарит Давид Арахамия. Концерн ЕДАПС был монополистом в изготовлении госбланков и паспортов для украинцев, который курировал замглавы ГМС, регионал Василий Грицак. Собственника ЕДАПС были помощниками Грицака. В 2013 анализ тендеров показал завышенные цены на продукцию, которую оплачивали из налогов украинцев. В 2016 году консорциум ЕДАПС был ликвидирован. Его правонаследником стал Industrial Innovation Group Тарьям Матар Тарьяма (более 23% акций). В октябре 2019 в рамках программы "Государство в смартфоне" Давид Арахамия предложил обменять паспорта украинцам и привлечь Industrial Innovation Group. Андрей Первушин – гендиректор компании, ранее был одним из должностных лиц ЕДАПС. В октябре 2019 Тарьям познакомился с Давидом Арахамией. 16 октября Тарьям подписал соглашение на инвестиции в "Аркаду" на 2 млрд долл в рамках продвижения блокчейн. Интересы IIG Арахамия начал продвигать в августе 2019. В декабре Арахамия и Тарьям участвовали в мероприятиях в посольстве ОАЭ. Давид Арахамия является членом группы по межпарламентским связям с ОАЭ. В начале января 2020 появились сообщения, что Арахамия, якобы, летал в ОАЭ на встречу с Сидоренко и за лоббизм интересов ЕДАПС, якобы, получил 15 млн долл.

"Тарьям Матар Тарьям и Андрей Первушин вряд ли являются конечными бенефициарами компаний, подписантами которых они стали, а за схемами могут стоять другие люди… Схема, подобная прокладке на импорте электроэнергии их Беларуси, уже работала в Украине при другой власти... Так же отмывались нелегальные деньги на махинациях при торговле газом. К подобной схеме прибегала и "семья Януковича" при торговле нефтепродуктами через компании Курченко", - говорится в публикации.