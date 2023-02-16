Компания из орбиты ''регионала'' Злочевского намывает песок на стратегическом участке в Киеве – СМИ

Дельцы времен Януковича снова взялись за старое – копают песок в Киеве. Несмотря на войну ООО "Ровно-Стройматериалы", которым владеют бизнесмены с орбиты бывшего министра экологии Николая Злочевского, развернуло точку перевалки песка на стратегическом участке - территории завода "Кузница на Рыболовном".

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Об этом сообщает "СтопКор". Издание, ссылаясь на инсайдерские источники, отмечает, что указанные дельцы продолжают активно зарабатывать на столичном рынке добычи полезных ископаемых. В частности, приобрели собственный "речной флот" для намыва песка и приобрели песчаный карьер.

По информации издания, под перевалку песка дельцы используют участок на территории предприятия "Кузница на Рыболовном", которую арендует компания ООО "Ровно-Стройматериалы". Одним из соучредителей этой фирмы является Михаил Темник, а бывшим бенефициаром – Юрий Сорокин.

При этом оба избегают общения с прессой, поскольку, вероятно, находятся в розыске НАБУ. А для того чтобы обезопасить свой "бизнес", пытаются подтянуть к нему больших игроков. Так, часть капитала ООО "Ровно-Стройматериалы", как свидетельствуют данные реестра, была продана известной стройкомпании "Кузнечная".

Чтобы узнать, что именно происходит на территории завода на Рыболовном острове, на каких основаниях предприниматели пользуются участком и действительно ли занимаются добычей песка в столице, "СтопКор" направил запрос в ООО "Ровно-Стройматериалы". Однако обращение осталось без ответа.

После этого журналисты и активисты отправились по адресу: проспект Победы, 62-Б, где, согласно данным реестров, должен был находиться офис ООО "Ровно-Стройматериалы". Однако на месте обнаружили только пустое здание, в котором продолжаются ремонтные работы – ни одного офиса здесь нет.

Посетили журналисты "СтопКора" и сам завод "Кузница на Рыболовном". Присутствовавшие на месте рабочие сообщили репортерам, что на этой локации осуществляет деятельность ООО "Ровно-Стройматериалы".

По словам охранников, бизнес-процессами якобы руководят Михаил Темник и Юрий Сорокин, однако их самих на площадке не видели уже давно – говорят, что они задолжали работникам зарплату и скрываются от НАБУ.

Бесполезными оказались и попытки связаться с руководством предприятия: директор Дмитрий Брагин грубо "отшил" журналиста.

Что представляет собой загадочное ООО "Ровно-Стройматериалы" и кто за ним стоит

По данным СтопКора", фирма, одним из направлений деятельности которой является добыча соли, зарегистрирована в Киеве в 2014 году под названием ООО "Купол-Соль", а ее историческим основателем была кипрская компания с ограниченной ответственностью "Филтрено Инвестментс Лтд". В 2019 году бенефициаром предприятия стал Юрий Сорокин, в 2020-м основной вид деятельности сменили на "Добение песка, гравия, глин и каолина", а в 2022-м вместо Сорокина соучредителем стал Михаил Темник.

По данным информационно-аналитической платформы YouControl, компания имеет широкий спектр видов деятельности – 11, что может являться признаком прикрытия недобросовестной активности. Кроме того, часть уставного капитала была продана известной столичной стройкомпании "Ковальская".

Как пишет "СтопКор", фирма имеет две действительные лицензии, выданные Госгеонадрамы: на геологическое изучение Юшковского участка (действующее до октября 2023 года) и промышленную разработку Процовского месторождения (до июня 2041 года). В обоих случаях полезное ископаемое – песок.

ООО "Ровно-Стройматериалы" не является фигурантом никакого уголовного дела, однако проходит как ответчик в хозяйственном процессе (номер дела - 910/14958/22): фирма задолжала более 170 тыс. грн предприятию ЧАО "Первый экспедиционный отряд подводных и гидротехнических работ" через ненадлежащее исполнение обязательств по Договору о предоставлении услуг.

Кроме этого, Сорокин и Темник вдвоем являются соучредителями столичного ООО "Речной транспорт" (ООО "Речтранс") с уставным фондом в 100 грн. Юрий Сорокин также полностью владеет еще одной схожей структурой – ООО "Киевские пески". А Михаил Темник имеет отношение к двум интересным организациям: СООО "Раздольное", зарегистрированное на временно оккупированной территории Луганской области, и БО "Благотворительный фонд "Источники" им. Темника Юрия Александровича", соучредителем которой является луганчанин Игорь Огиря.

Директор ООО "Ровно-Стройматериалы" Дмитрий Брагин был одним из основателей другой песчаной фирмы - ООО "Алас Украина", деятельность которой прекращена. В свое время он также занимался разведывательным бурением в Крыму.

В свою очередь Михаила Темника связывают совместные бизнес-интересы с семьей Злочевских. В частности, с эксминистром окружающей среды и природных ресурсов Украины (2010 год) Николаем Злочевским.

Чем известен Николай Злочевский

Николай Злочевский – эксрегионал, владелец крупнейшей частной газодобывающей компании Украины Burisma, основатель Международного Форума по энергетической безопасности.

С ноября 2019 года бывший министр находится в розыске в рамках расследования деятельности компании Burisma, хотя по самому делу, по словам тогдашнего генпрокурора Рябошапки, фамилия Злочевского вроде бы не фигурировала.

12 июня 2020 стало известно о попытке подкупа САП и НАБУ рекордной для Украины взяткой в 6 млн долларов (165 млн грн): "вознаграждение" предлагали за закрытие дела, фигурантом которого был Злочевский. По материалам следствия именно он способствовал завладению средствами стабилизационного кредита НБУ, выданного "Реал Банку". Этим банком владел олигарх Сергей Курченко. Сам Злочевский опровергал все обвинения.

1 октября 2020 года скандально известный Печерский суд Киева обязал прокурора закрыть дело в отношении Злочевского, которое было открыто 17 ноября 2014 года. САП обжаловала это решение и направила его в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда, отметив, что это решение суда не поступало ни в Офис генпрокурора, ни в САП.

В феврале 2022 года фамилию Злочевского упомянули в СМИ – в связи с давним уголовным делом, которое расследуют НАБУ и САП. Речь идет о масштабных злоупотреблениях при закупке услуг по дистанционному зондированию земли: в рамках этого дела бывшему заместителю Злочевского – Дмитрию Мормулю, а также двум иностранцам было сообщено о подозрении. По данным инсайдеров, НАБУ также изучает причастность именно к этому делу Сорокина и Темника.