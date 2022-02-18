Командующий ООС объяснил, почему ВСУ не использовали Bayraktar на Донбассе во время обострения 17 февраля

Вооруженные силы Украины во время обстрелов на Донбассе 17 февраля не применяли беспилотники Bayraktar в ответ на массированные обстрелы боевиков. Причиной тому – неблагоприятные погодные условия.

Об этом в эфире программы "Право на владу" на канале "1+1" рассказал командующий операции Объединенных сил Александр Павлюк. Он подчеркнул, что украинские военные открывают только ответный огонь, и только в случаях, когда не представляется возможным задействовать координационный механизм по реагированию на нарушение режима прекращения огня с привлечением СММ ОБСЕ через украинскую СЦКК (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость далее).

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Напомним: 17 февраля вооруженные формирования России на Донбассе открыли массированный артиллерийский огонь. В результате под их удары попали гражданская инфраструктура, детский сад, школа и жилые дома. Всего зафиксировано 50 случаев нарушения режима прекращения огня – было выпущено около 600 боеприпасов. Ранения получили двое военных и двое гражданских. Обстрелы велись в ряде населенных пунктов по всей линии фронта.

На обстрелы со стороны российских вооруженных формирований на Донбассе отреагировало посольство США в Украине, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и высокий представитель ЕС Жозеп Боррель. Такие действия американцы назвали мерзким нарушением Минских соглашений.

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