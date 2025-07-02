'Командир приказал': один из сдавшихся в плен на Сумщине оккупантов признался в участии в расстреле украинского военнопленного. Видео

Российские оккупанты регулярно расстреливают украинских военнопленных. При чем захватчики не только хвастаются своими зверствами, снимая убийства на видео, но и признаются, что убивают пленных по приказу командиров.

Видео дня

Так, один из сдавшихся в плен ВСУ в Сумской области российский оккупанты признался в участии в расстреле украинского военнопленного. Об этом сообщает проект "Хочу жить".

Российский захватчик Иван Хангушеев из 810-й бригады морской пехоты ВС РФ рассказал, что "всего лишь выполнял приказ". Военный преступник заявил, что за невыполнение приказа о расстреле пленного ему самому грозило "обнуление". Более того, факты расстрелов украинских военных и людоедские порядки в бригаде подтверждают другие пленные захватчики.

По данным Офиса Генерального прокурора Украины, начиная с 2022 года российские военные казнили на поле боя как минимум 245 украинских военнопленных. На некоторых участках фронта российские командиры целенаправленно отдают приказы подчиненным не брать никого в плен.

В свою очередь Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине подтверждает, что таким образом оккупанты совершают зверские преступления целенаправленно и систематически, выполняя приказы высшего военного руководства.

Напомним, российские захватчики, вероятно, казнили еще одного украинского пленного. В соцсетях 1 июля начали распространять видео, на котором видно, как оккупанты привязали человека к мотоциклу и волочили по дороге.

Как сообщал OBOZ.UA, командиры террористической российской армии продолжают отдавать преступные приказы на расстрел пленных украинских защитников. Главное управление разведки Минобороны Украины получили очередное доказательство целенаправленной политики уничтожения военнопленных российскими оккупантами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!