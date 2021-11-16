Количество ДТП в местах работы камер автофиксации снизилось в три раза – полиция

В Украине на участках, где установлены камеры автофиксации нарушения правил дорожного движения, с начала 2021 года в три раза снизилось количество аварий. Также на 10% снизилась смертность на дорогах.

Об этом на пресс-конференции во вторник, 16 ноября, заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, передает "Укринформ". Всего за указанный период в дорожно-транспортных происшествиях погибли почти 2,6 тысяч человек.

"Мы проанализировали статистику работы за год камер, запущенных первыми, и именно в этих местах у нас снижение ДТП с пострадавшими и погибшими", – отметил Белошицкий.

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Он уточнил, что ранее в тех местах в среднем происходило 123 аварии с пострадавшими и погибшими, сейчас же их стало 44.

Всего на дорогах страны работает 236 камер автофиксации нарушений. До конца 2023 года их планируют увеличить минимум до 580.

В Украине за первые десять месяцев произошло 154 480 ДТП, в которых погибли 2 592 человека и 24 905 получили травмы.

Только за октябрь было по стране зафиксировано 16 599 аварий (340 погибших и 2 615 травмированных).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава МВД Денис Монастырский заявил, что часть штрафов, которые бюджет получает от нарушителей дорожного движения благодаря комплексам автоматической фиксации нарушения ПДД, должны поступать в те общины, которые их установили. Это позволит существенно увеличить количество видеокамер на дорогах Украины.