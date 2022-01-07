Когда Россия дожрет Казахстан – придет наш черед. Готовы?
Смотрите внимательно
В Казахстане на первый взгляд все очевидно, но надо внимательнее анализировать детали, потому что дьявол (простите, путин) кроется в деталях.
Токаев поблагодарил Путина...
"Токаев снова вышел на связь, на этот раз он заявил:
— Правоохранительным органам дан приказ открывать огонь на поражение. Кто не сдастся, будет уничтожен;
— Так называемые свободные СМИ и "забугорные деятели" стали соучастниками трагедии в Казахстане;
— На Алматы напали 20 тысяч бандитов. Стране пришлось иметь дело как с местными, так и с иностранными террористами;
— В отдельных регионах будет включен интернет. Но "свободный доступ в интернет не означает свободное размещение измышлений".
Как вам?
Когда Россия дожрет Казахстан (искренне сочувствую братьям казахам) – придет наш черед.
Готовы?
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