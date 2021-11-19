Киван фигурирует в торговле оружием и фальсификации выборов, – Иванов

Одесский застройщик сирийского происхождения Аднан Киван замешан в фальсификации выборов в Украине, торговле оружием в пользу режима Башара Асада и вмешательстве в работу СМИ.

Об этом в своем блоге на Цензор.нет пишет журналист Сергей Иванов.

В частности, Аднан Киван считается близким к экс-главе Центризбиркома времен Януковича, одесскому политику Сергею Кивалову, помощником которого он был в 2002-2004 годах и мог принимать участие в фальсификациях выборов в пользу Януковича.

Иванов подчеркнул, что Кивалов и Киван фигурируют в Bahamas Leaks как совладельцы офшоров.

"Багамскую компанию Golden Gate Bay Limited" можно также найти в украинском реестре юридических лиц. Там она выступает основателем ряда компаний, так или иначе аффилированных с Киваловым. Это Международный гуманитарный университет, Международный университет, ООО "ТРК "Академия". В официальном украинском реестре указано, что владельцем багамской Golden Gate Bay Limited является одноименная компания, зарегистрированная в Астане. Документы из багамского реестра позволили увидеть, кто из украинцев имел прямое отношение к Golden Gate Bay Limited. В разделе "Register of Directors" фигурируют сам Сергей Кивалов, Захария Киван, Аднан Киван и Ирина Орехова, являющаяся главой киевской организации возглавляемой Киваловым Морской партии", – пишет журналист.

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Сергей Иванов напомнил, что согласно расследованию программы "Следствие.Инфо" Кивалов еще в 2012 году публично называл Кивана спонсором строительства "Дома Гарри Поттера" - скандальной новостройки на территории Одесской Юридической Академии, которую возглавляет Кивалов. Аднан Киван вместе с Сергеем Киваловым являются основателями фонда "Студенческая церковь".

Журналист подчеркнул, что в Одессе Аднан Киван зарекомендовал себя как недобросовестный застройщик, своими проектами разрушающий исторический облик центра Одессы, Аркадии и Фонтана и с которым не первый год борются местные активисты.

Также блоггер пишет о том, что семья Кивана подозревается в связях с режимом сирийского диктатора Башара Асада. Так, их семейная корпорация Kivan United Co согласно отчету арабского центра в Лондоне за 2010 год контролирует нефтепереработку, а также торговлю нефтью и оружием в Сирии.

По мнению Сергея Иванова, человек с таким бекграундом использует медиа только для собственных бизнес-интересов, и не будет беспокоиться о судьбе журналистского коллектива.

"Учитывая все указанное, возникает вопрос: зачем Кивану нужна была свободная журналистика? Не для отбеливания ли своей биографии и обретения репутации "международного инвестора"? Если да, стоит ли удивляться тому, что человек, связанный с диктаторским режимом Востока, украинскими коррупционерами и преступностью, так поступил с журналистами?" – задается вопросом Сергей Иванов.

Напомним, 8 ноября стало известно, что авторитетное англоязычное издание Kyiv Post приостанавливает свою работу, а коллектив – увольняют. Журналисты издания расценили это как месть владельца Аднана Кивана за их нежелание выполнять его распоряжения, идущие вразрез с редакционной политикой и принципами свободы слова. Впоследствии уволенный коллектив заявил о намерении запустить собственное СМИ.