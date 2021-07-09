В Одессе ОПГ со спецназовцем устроила "охоту" на геев: заманивали жертв в ловушку и "выбивали" деньги

Одесская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении пятерых членов организованной преступной группы, в состав которой входил полицейский Полка полиции особого назначения ГУНП в Киевской области. Соучастники находили геев на сайте знакомств, а затем заманивали на встречу и шантажировали их.

Подробнее о резонансных преступлениях читайте в материале OBOZREVATEL.

Как выяснилось во время досудебного расследования, ОПГ действовала в Одессе с января 2021 года. Банда нашла своеобразную "нишу": специализировалась на вымогательстве у мужчин за неразглашение сведений об их сексуальных предпочтениях. По сути – в Одессе на геев устроили настоящую охоту.

Схема преступной деятельности была простой. Один из членов банды заводил разговор с потенциальной жертвой на сайте знакомств под видом мальчика-гея и раскручивал на встречу в заранее арендованных помещениях (минимум одна из них состоялась в одесском отеле "Дом Павловых").

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В номер врывались соучастники и представлялись работниками полиции. А затем, вместе с действующим полицейским, обвиняли свою жертву якобы в развращении несовершеннолетнего.

Затем говорили, что задерживают его и что можно "решить вопрос". За "непривлечение к уголовной ответственности" брали от 50 до 100 тысяч гривен в долларовом эквиваленте.

При этом члены преступной группы использовали символику Национальной полиции, а также реальные права и жетон полицейского – дабы их жертвы не сомневались, что их "кошмарят" именно правоохранители.

Как рассказала в комментарии OBOZREVATEL пресс-секретарь Одесской областной прокуратуры Ирина Коваленко, по указанной схеме соучастники в течение февраля 2021 года завладели средствами и материальными ценностями трех пострадавших.

"Организатором, лидером группы был 27-летний одессит. Он взял на себя функции общего руководства и координации действий соучастников, поиска "клиентов", а также распределения денежных средств, полученных в результате преступной деятельности. Во всех "операциях" участвовал лично", – сообщила Коваленко.

Также она рассказала об исполнителях, среди которых был и спецназовец из полиции Киевской области.

"Роль 37-летнего жителя Одесской области заключалась в активных действиях. Он принимал непосредственное участие в совершении преступлений, вымогал деньги. А для обеспечения видимости "следственных действий сотрудниками Национальной полиции Украины" использовал свое служебное удостоверение работника полиции", – объяснили в прокуратуре.

Остальные трое исполнителей – это 34-летний гражданин иностранного государства, 27-летний и 46-летний одесситы. Они оказывали психологическое давление на пострадавших, вымогали средства, проводили видеофиксацию якобы следственных действий полиции и др.

Как утверждают источники OBOZREVATEL, сотрудником Полка полиции особого назначения Главного управления Нацполиции в Киевской области оказался известный спортсмен-легкоатлет. Правда, по решению николаевского суда в феврале 2021 года он был отстранен от должности и до сих пор находится под стражей.

Срок содержания под стражей полицейскому продлен пока что до 15 июля.

"Он известен не только в Одессе, в Украине, но и за рубежом – он легкоатлет. До войны был победителем Московского марафона (дистанция 42 километра)", – рассказал собеседник OBOZREVATEL.

"Среди вымогателей также был иностранец-бармен. В общем, компания очень разношерстная, но сплоченная", – рассказал источник.

В случае, если суд признает виновными пятерых участников ОПГ, им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи территориального управления ГБР в Николаеве при оперативном сопровождения сотрудников Управления стратегических расследований в Одесской области ДСР НПУ.