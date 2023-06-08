Киберполиция разоблачила супругов 'благотворителей' с Николаевщины, которые присвоили более 1 млн грн

Мошенники в интернете собирали деньги якобы на нужды украинских защитников и получили пожертвования от более чем двух тысяч человек. Средствами они распорядились по собственному усмотрению. Организатору схемы объявили подозрение, ему может грозить до восьми лет лишения свободы.

Видео дня

Об этом сообщает пресс-служба киберполиции Украины.

Псевдоблаготворителей разоблачили сотрудники Департамента киберполиции совместно со следователями Голосеевского управления полиции Киева и во взаимодействии с работниками служб безопасности ПриватБанка и МоноБанка.

В противоправной схеме супруги из Николаевской области использовали видеообращение публичного деятеля, а также видео различных подразделений Вооруженных сил Украины. В видеозаписи об объявлении сборов денег на нужды ВСУ или на лечение раненых защитников организатор схемы добавлял текст, где указывал номера подконтрольных банковских карт. Таким образом фигуранты получали благотворительные пожертвования, которые в дальнейшем тратили на собственные нужды.

По предварительным подсчетам, они успели получить переводы от более чем двух тысяч граждан на общую сумму более миллиона гривен.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

В доме фигурантов правоохранители провели обыск. Изъяты ноутбук, мобильные телефоны и банковские карты. На изъятой технике киберполицейские обнаружили видеозаписи, которые использовались для мошеннических денежных сборов.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Мужчине сообщили о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Подозреваемому может грозить до восьми лет лишения свободы.

После проведения первоочередных следственных действий и экспертизы изъятой техники и банковских карт будет дана правовая квалификация действиям жены фигуранта.

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Голосеевской окружной прокуратуры Киева.

Киберполиция рекомендует гражданам переводить деньги на благотворительность только через официальные фонды или на счета известных общественных активистов. Также рекомендуем всегда обращать внимание на количество подписчиков и сообщений на страницах соцсетей. Аккаунты известных лиц, как правило, верифицированы.