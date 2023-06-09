Киберполиция разоблачила преступную группу, которая присвоила более 2 млн грн с помощью фишинга

Злоумышленники использовали фишинговые ссылки для получения данных банковских карт граждан и в дальнейшем присваивали деньги с их счетов. Шестерым фигурантам правоохранительные объявили подозрения, им может грозить до 12 лет заключения.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба Киберполиции Украины.

Участников так называемого "скам-сообщества" разоблачили сотрудники управления противодействия киберпреступлениям Харьковщины совместно со следственным управлением главка полиции Харьковской области.

Организатор, 23-летний гражданин Украины, привлек к противоправной деятельности еще 8 граждан. Мужчина создал сайт и сообщество в мессенджере Telegram, где предоставлялись инструкции и фишинговые ссылки для участников мошеннической схемы.

Далее злоумышленники в мессенджерах рассылали фишинговые ссылки продавцам товаров, подыскиваемых на площадках объявлений. Людей уверяли, что присылают ссылку для оформления услуги доставки, просили указать данные карт якобы для получения денег за проданный товар. Данные, введенные на мошеннических ресурсах, автоматически становились известны фигурантам.

Организатор схемы осуществлял компрометацию карт клиентов банка и с помощью платежных систем "выводил" деньги пострадавших на подконтрольные счета.

Устанавливается количество пострадавших от противоправной деятельности фигурантов. По предварительной информации, сумма ущерба может составить более двух миллионов гривен – эти данные будут установлены в ходе досудебного расследования.

По местам жительства фигурантов правоохранители провели обыски. Удалены компьютерная техника, телефоны, "черновые" записи, банковские карты и SIM-карты.

Открыты уголовные производства по ч. 4 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Шестерым членам организованной группы объявлено подозрение. Фигурантам грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Харьковской областной прокуратуры.

После проведения экспертиз будет решаться вопрос об объявлении подозрений другим участникам группировки.

Разоблачению злоумышленников способствовали сотрудники служб безопасности Universal Bank проекту "МоноБанк", ПриватБанк и Сбербанк.