Киберполиция разоблачила интернет-вымогателей, которые охотились на политиков

Департамент киберполиции вместе с Главным следственным управлением Национальной полиции провели обыски в офисах и домах людей, которые занимались шантажом политиков и сбором на них компромата.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Фигуранты публиковали в Интернете ложные новости, которые вредили деловой репутации политиков и чиновников, а за их удаление требовали деньги. В домах фигурантов пока продолжаются обыски", – говорится в сообщении.

В частности, обыски проходят в Киевской и Черниговской областях, а также в Киеве.

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"Пять человек на 13 подконтрольных сайтах размещали провокационные и недостоверные сведения о должностных лицах, политиках, бизнесменах и их родственниках. При этом новости в основном были о коррупционной деятельности "героев". К правоохранителям поступило несколько обращений от пострадавших", – информирует полиция.

Правонарушители собирали, хранили и публиковали конфиденциальную информацию о людях без их согласия, а когда к ним обращались с просьбой информацию убрать - требовали деньги.

"Для обратной связи злоумышленники оставляли электронную почту. В ответе фигуранты требовали деньги в криптовалюте и предоставляли инструкции для их перевода на электронные кошельки. В настоящее время установлены четверо потерпевших, которые перечислили злоумышленникам от 150 до 200 тысяч гривен", – уточняют в полиции.

По данным источников, речь идет о сайте "Антикор", который специализируется на публикациях компромата.

Против фигурантов дела возбуждены уголовные производства по ч.4 ст.189 (вымогательство) и ч.2 ст.182 (нарушение неприкосновенности частной жизни). Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.