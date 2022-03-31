Каждой сестре по серьге не вышло: российский мародер не довез домой украденное. Фото 18+

В Украине ликвидирован еще один из российских оккупантов. Его фамилия Цибенко.

При себе у солдата РФ нашли много ювелирных украшений и наличные. Соответствующие фото были обнародован в Telegram-канале "Ищи своих", который публикует фото погибших или попавших в плен россиян (чтобы посмотреть их, доскролльте страницу до конца).

"Цибенко Д.А. Погиб", – сказано в подписи к снимкам.

На фото видно, что кроме ювелирных украшений, у него были при себе наличные в разной валюте – доллары и фунты.

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Отметим, что случаи мародерства среди российских солдат, которые вторглись в Украину. Некоторые надеются даже вывезти для своих родственников шубы или бытовую технику.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СБУ опубликовала аудиозапись, на которой российский солдат хвастался мародерством и пьянством.

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