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Каски и бронежилеты 40 млн грн: БЭБ разоблачило компанию, торговавшую военной амуницией. Фото

Ольга Липич
Расследования
1 минута
624
Каски и бронежилеты 40 млн грн: БЭБ разоблачило компанию, торговавшую военной амуницией. Фото

В Украине разоблачили компанию, которая завозила на территорию государства военную амуницию якобы для нужд воинов Сил обороны. На самом же деле шлемы, бронежилеты и баллистические плиты продавали через сеть розничных магазинов.

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Об этом сообщила пресс-служба Бюро экономической безопасности Украины в среду, 13 сентября. Правоохранители провели обыски в офисах, на складах и торговых точках компании.

В общей сложности было изъято амуниции более чем на 40 миллионов гривен и документы, подтверждающие незаконную деятельность предприятия.

Каски и бронежилеты 40 млн грн: БЭБ разоблачило компанию, торговавшую военной амуницией. Фото

Сотрудники БЭБ установили, что компания получала льготы на ввоз в Украину товаров военного назначения. Для этого использовались сертификаты с ложной информацией о конечном получателе.

Согласно документам, бронежилеты и шлемы предназначались для военных, а фактически продавались в магазинах в нескольких регионах Украины. Таким образом было завезено несколько партий товара стоимостью более 100 млн грн.

Каски и бронежилеты 40 млн грн: БЭБ разоблачило компанию, торговавшую военной амуницией. Фото

Кроме того, при продаже амуниции должностные лица общества уклонились от уплаты налогов на 30 миллионов гривен.

Как говорится в сообщении, незаконно ввезенные товары арестованы, проводятся экспертизы.

Каски и бронежилеты 40 млн грн: БЭБ разоблачило компанию, торговавшую военной амуницией. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одесской области разоблачили на коррупции все руководство районной ВЛК. За взятки должностные лица "помогали" военнообязанным мужчинам "откосить" от призыва, выдавая им фиктивные медицинские документы о непригодности к военной службе по состоянию здоровья.

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