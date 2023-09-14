Каски и бронежилеты 40 млн грн: БЭБ разоблачило компанию, торговавшую военной амуницией. Фото

В Украине разоблачили компанию, которая завозила на территорию государства военную амуницию якобы для нужд воинов Сил обороны. На самом же деле шлемы, бронежилеты и баллистические плиты продавали через сеть розничных магазинов.

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Об этом сообщила пресс-служба Бюро экономической безопасности Украины в среду, 13 сентября. Правоохранители провели обыски в офисах, на складах и торговых точках компании.

В общей сложности было изъято амуниции более чем на 40 миллионов гривен и документы, подтверждающие незаконную деятельность предприятия.

Сотрудники БЭБ установили, что компания получала льготы на ввоз в Украину товаров военного назначения. Для этого использовались сертификаты с ложной информацией о конечном получателе.

Согласно документам, бронежилеты и шлемы предназначались для военных, а фактически продавались в магазинах в нескольких регионах Украины. Таким образом было завезено несколько партий товара стоимостью более 100 млн грн.

Кроме того, при продаже амуниции должностные лица общества уклонились от уплаты налогов на 30 миллионов гривен.

Как говорится в сообщении, незаконно ввезенные товары арестованы, проводятся экспертизы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одесской области разоблачили на коррупции все руководство районной ВЛК. За взятки должностные лица "помогали" военнообязанным мужчинам "откосить" от призыва, выдавая им фиктивные медицинские документы о непригодности к военной службе по состоянию здоровья.

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