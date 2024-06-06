Касается банка 'Альянс': в СМИ узнали подробности разоблачения на взятке адвоката Носова

4 июня Национальное антикоррупционное бюро сообщило о разоблачении на предложении дачи взятки в размере 200 тысяч долларов детективу НАБУ и прокурору Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом пишет издание "КП".

"Уличенный на взятке – Алексей Носов, партнер юридической фирмы Miller, представляющей интересы банка "Альянс" по делу по выводу и легализации 716 млн грн, полученных от незаконного завладения электроэнергией ЧАО "НЕК "Укрэнерго", – отмечается в издании.

Ряд СМИ связал действия Алексея Носова с защитой интересов одного из членов неформальной группы "Приват".

"Как утверждают осведомленные источники, клиентом компании "Миллер" в уголовном производстве, о котором заявило НАБУ, является банк" "Альянс". Именно адвокаты юридической компании Miller защищают банк по судебному делу по отказу банка "Альянс" оплатить более 1 млрд грн по банковской гарантии перед ЧАО НЭК "Укрэнерго". В частности, на последнем заседании адвокат компании Вячеслав Коломийчук заявил от имени банка "Альянс" категорическое возражение по привлечению детективов НАБУ к этому делу. Носов является непосредственным руководителем Коломийчука, который является работником отдела практики экономических и служебных преступлений адвокатского объединения "Миллер". Поэтому действия Носова по попытке дать взятку были совершены именно в интересах банка "Альянс" и его должностных лиц, отмечают наши источники", – пишет КП.

Издание отмечает, что невыполнение банковским учреждением своих обязательств по гарантии может стать основанием для введения Национальным Банком Украины временной администрации в банк "Альянс" и признания его неплатежеспособным. Именно этого пытался избежать клиент Носова банк "Альянс", желающий передать уголовное дело от НАБУ в другой орган следствия.

Напомним, 11 января НАБУ и САП заявили о разоблачении схемы завладения электроэнергией НЭК "Укрэнерго" и легализации полученных от ее продажи средств. Сумма ущерба – более 716 млн грн.