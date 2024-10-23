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Що між цим спільного…?

Це все правда… Однак, остання фраза викликає якусь аж нелюдську ненависть. Так, так, саме ненависть, аж до зціплення вилиць на обличчі. Ми на таке не заслуговуємо! Чому так? Хто це допустив? Хто це зупинить? Це відкриті питання, які потребують пояснень. Краще щоб ці пояснення кожен сам собі сформував, а я лише дам факти.

І так, 2 хероя!

Це не описка! Один – Сергій Шапран, псевдо бізнесмен, рейдер і крадій державного майна групи компаній "Юнігран". І тут краще один раз побачити ніж 100 разів почути, тому просто подивіться випуск "СХЕМ".

Другий – Роман Голобутовський, суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду, колишній Голова цього суду, який у 2016 році приймав участь у конкурсі на посаду судді Верховного Суду, у 2019 році на посаду судді Вищого суду з питань інтелектуальної власності, у 2020 на посаду заступника директора Державного бюро розслідувань, у 2022 році на посаду члена Вищої ради правосуддя. В жодному із цих конкурсів Рома не переміг. Для прикладу, влітку 2022 року Етична Рада (за участі міжнародних експертів) визнала Голобутовського Р.З. таким, що не відповідає критеріям професійної етики та доброчесності для зайняття посади члена Вищої ради правосуддя. Ось посилання для детального ознайомлення з рішенням Етичної Ради.

Бізнесмени з Дніпра ще більш ефектно і красномовно описують Романа, ніж всі рішення вищевказаних конкурсних комісій. Вони його називають – "Рома – 25 баксів". Чому так називають діючого суддю - можливо лише здогадуватися.

Однак Роман, хлопець наполегливий, дуже наполегливий. Тому, у 2024 році Роман вирішив стати суддею Конституційного Суду України. І що ви думаєте? Ви в це не повірите! Комітет Верховної Ради України з питань правової політики, 16 вересня 2024 року своїм рішенням допустив Романа Голобутовського до участі у конкурсі на дві вакантні посади судді Конституційний Суд України, які призначаються за квотою парламенту. Ознайомтесь з рішенням.

Нажаль, це ще не все. Конкурсна комісія для проведення конкурсного відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України стосовно осіб, яких призначає Президент України, 2 жовтня 2024 року своїм рішенням також допустила Голобутовського Р.З. до участі у конкурсі на посаду судді Конституційного Суду України. А ось і рішення.

Тепер у Голобутовського Романа є 2 шанси обійняти посаду сідді Конституційного Суду України за квотою парламенту та за квотою Президента України.Що ж може бути спільного між Сергієм Шапраном та Романом Голобутовським?

Окрім спільних сніданків, обідів та вечерь в елітному ресторані Гуд Вайн, їх поєднує дещо більше, можливо любов до наживи, легких грошей за рахунок підсанкційних активів, які належать державі?! А можливо розроблення та втілення в життя плану заволодіння багатомільярдним бізнесом підсанкційного бізнесмена Наумця І.В., а саме групою компаній "Юнігран"?! Перешкоджання націоналізації активів групи компаній "Юнігран"?!

Чому так? Хто це допустив? Хто це зупинить? Питання залишаються відкритими…

Чекаємо на відповідь від НАБУ, СБУ, ДБР та прокуратури.