Кампанию по дискредитации Кудрицкого ведет 'эксперт' по черному пиару, – Безлюдько

Иски в Высший антикоррупционный суд, а также заявления в Национальное антикоррупционное бюро относительно якобы коррупционных составляющих в деятельности главы НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого подает активист Назар Приходько, задействованный в многочисленных кампаниях "черного пиара". При этом адрес сайта Центра внешнеполитических исследований OPAD, аналитиком которого представляется Приходько, ведет на страницу со списком различных онлайн-казино и условий участия в азартных играх.

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На это обратил внимание экономический журналист Денис Безлюдько.

Он напомнил, что за последние несколько недель ВАКС вынес сразу два решения относительно Кудрицкого, обязав НАБУ расследовать, во-первых, "злоупотребление властью и служебным положением" по делу о покупке бронежилетов в начале вторжения России в марте 2022 года, во-вторых, вероятно причастность Кудрицкого к делу о хищении средств "Укрэнерго" компанией Игоря Коломойского "Юнайтед Энерджи" и банком "Альянс".

Журналист обратил внимание, что оба иска к ВАКС и заявления в НАБУ подавал активист Назар Приходько, которого некоторые СМИ обозначают как "эксперт Центра внешнеполитических исследований OPAD".

"Несмотря на то, что эта организация до войны была активной, сейчас ее соцсети изредка наполняются, а адрес вебстраницы ведет на агрегатор казино. Более того, комментарии Приходько для СМИ преимущественно касаются "наездов" на политиков или топ-чиновников. Кроме Кудрицкого, целью его информационных атак становились глава Львовского ОГА Максим Козицкий, экс-вице-премьер Александр Кубраков, глава Государственного оператора тыла (ДОТ) Арсен Жумадилов .Вместо этого он отбеливал "первого заместителя председателя НАБУ Гизо Углаву", - перечислил Денис Безлюдько….

"Эта история демонстрирует, как злоумышленники могут как цыган солнцем крутить нормами процессуального законодательства. В данном случае ВАКС обязал НАБУ открыть производство по формальным обстоятельствам, что создает исключительно информационное давление на Укрэнерго и его председателя. И не будет никаких последствий в криминальной плоскости. Уже общепризнан тот факт, что дело "бронежилетов" "высосано из пальца" ради политического давления на компанию, чтобы заставить Кудрицкого "поделиться" средствами, выделенными на восстановление энергосистемы после обстрелов", - говорит эксперт.

В то же время, в "переводе стрелок" на Укрэнерго и Кудрицкого по делу о хищении 716 млн грн средств государства есть вполне понятные бенефициары. Это компания "Юнайтед Энерджи", которая получила в марте 2022 года электроэнергию от Укрэнерго, и не рассчиталась за нее, а также банк "Альянс", который не захотел гасить выданную "Юнайтед Энерджи" гарантию. Кстати, связь банка "Альянс" и Приходько более очевидна. Ведь "страсть" банкиров из "Альянса" - работа с незаконным игорным бизнесом и платежными системами. В этом финучреждении держали свои счета подсанкционная гемблинговая компания "Париматч", владелец торговой марки "Космолот" - ООО " Спейсикс ", которую обвиняли в недоплате сотен миллионов налогов. Также "Альянс" фигурировал в уголовных производствах , связанных с незаконной деятельностью под Финансовая компания "Лео".