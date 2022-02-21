'Какая-то халабуда в лесополосе': Геращенко отреагировал на обвинения в обстреле пограничного пункта в России

Очередной фейк российской пропаганды о разрушенном якобы украинским снарядом российском пограничном пункте в Ростовской области является "отборнейший бредом". Даже в таком разрушенном состоянии здание больше напоминает "халабуду в лесополосе, без подъездной не то что дороги, а даже пешеходной дорожки", чем объект ФСБ.

Об этом в Telegram заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Он заметил, что ситуация для него – дежавю.

"Войну с финнами в 1940 м начинали ровно так же", – подчеркнул замминистра.

Он сообщил, что в ближайшее время этот фейк прокомментируют в ООС и Госпогранслужбе.

Информацию о запущенном в пограничный пункт ФСБ якобы украинском снаряде прокомментировал на брифинге также секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Он подчеркнул, что украинские военные могут огонь в ответ вести только в том случае, если есть угроза их жизни.

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"Мы не ведем эти обстрелы, мы к ним не имеем никакого отношения. Мы предупреждали и сейчас предупреждаем, что они могут фантазировать сколько угодно, они могут делать что угодно и мы к этому готовы, более того, к этому готов мир", – подчеркнул Данилов, добавив, что РФ не сможет спровоцировать Украину на активные действия.

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