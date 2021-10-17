В первых строках своего оптимистического поста хочу искренне признать

НЕ ВСЕ ТАК ПЛОХО в НАШЕМ ДОМЕ, если СПРАВЕДЛИВОСТЬ наконец победила в отношении этих 108 человек!

Напомню, что 14 апреля 2021 года на заседании СНБО были применены санкции в отношении 557 воров в законе и 111 криминальных авторитетов. В мае СНБО назвал имена "крупнейших контрабандистов" Украины.

И вот через полгода выяснилось, что 108 из них – ЧЕСТНЫЕ люди, добросовестные налогоплательщики и добропорядочные граждане из России и братских кавказских государств. То есть почти каждый пятый за полгода перешел из позорного люстрационного списка в статус благонадежных!

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Далее текст на языке оригинала.

Я переконаний, що ці 108 колишніх "злодіїв і бандитів" навели ДУЖЕ переконливі аргументи, щоб змінити свій статус на чесних громадян України та інших держав, яких гостинно прийняла наша ненька.

Водночас, офіс президента прозоро натякає, що помилки в списку допущені саме МВС часів Авакова. Делікатно нагадаю, що санкційні списки за визначенням повинні після подання МВС перевірятися низкою інших уповноважених органів. А вже після цього потрапляти в список РНБО. Згодом ще раз перепровірятися перед підписом цього рішення президентом країни.

Поінформую також тих, хто не цікавиться бюджетом України.

За останні роки найбільше зростання видатків відбулося саме на утримання правоохоронних органів. Не за горами той час, коли статус олігархів матимуть колишні та теперішні авторитетні працівники МВС, Генпрокуратури, СБУ тощо.

Так ціна для платників податків МВС в 2021 році склала майже 100 МІЛЬЯРДІВ (в 2015 - була біля 38 млрд.); СБУ - майже 15 МІЛЬЯРДІВ (в 2015 - 4,5 млрд.); Генпрокуратури - майже 12 МІЛЬЯРДІВ (в 2015 - біля 3 мільярдів).

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