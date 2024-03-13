Как остановили завод вермишели 'Роллтон' и чем все завершилось

Завод Маревен Фуд Европа, на котором производили вермишель ТМ Rollton, остановили. Владельцев предприятия, граждан Вьетнама, обвинили в государственной измене. А через пол года закрыли дело "из-за отсутствия состава преступления".

О том, что происходило с заводом и чем все завершилось, рассказали журналисты программы "Наши деньги". Всю историю расследователи описали тезис, зафиксировав в приложениях дополнительные детали "для любителей".

29 июня 2022 года следственное управление ГУ СБУ в Киеве и Киевской области открыло производство №22022101110000218 против ООО "Маревен Фуд Европа" (ТМ Rollton). Завод – в Белой Церкви. Владелец – гражданин Вьетнама Май Ван Минь. Основание: ч.4 ст. 110-2 УК Украины (Финансирование свержения конституционного строя или изменение границ территорий Украины).

27 июля – обыски в киевском офисе и на территории завода

2 августа – арест на производственные мощности с запретом распоряжаться и отчуждать. Об этом аресте предприниматели узнали случайно, только 17 сентября.

22 августа первая попытка передать завод в Арма. Следователь судья отказывает.

15 сентября завод передают в АРМА. Передал Киевский апелляционный суд, куда прокурор обжаловал неуступчивость следователей. Владельцы заявили об остановке производства в Белой Церкви.

22 сентября Киевский апелляционный суд отклонил ходатайство адвокатов и не снял арест

25 октября Тот же суд снова не снял арест

3 ноября арест корпоративных прав самого предприятия

10 ноября арест счетов

17 ноября Суд отказывает в снятии ареста

20 декабря Суд отказывает в снятии ареста

29 декабря постановлением старшего следователя в ОВД следственного управления ГУ СБ в Киеве и Киевской области уголовное производство закрыто на основании п. 2 ч. 1 ст. 284 УПК РФ, в связи с отсутствием состава преступления.

Приложения

Снятие арестов

Несмотря на закрытие дела, прокурор не снял арест, и предпринимателям пришлось подавать в суд. Только 2 февраля освободили от ареста счета, а 3 февраля – имущество.

Могло бы это произойти и быстрее, если бы в Украине выполняли нормы УПК: "Прокурор одновременно с вынесением постановления о закрытии уголовного производства отменяет арест имущества"

Смена владельца

После остановки завода владельцы продали права на предприятие. Вместо "Маревен Фуд Европа" (Кипр) владельцем стала также киприотская Джелмонд ЛТД (Jelmond LTD). Официальный бенефициаром указан еще один вьетнамец – Тран Туан Минь.

Что инкриминировали вьетнамцам?

Киприотская фирма-собственник имела свое отделение также в России. Права на марку Rollton были на российском отделении и украинское предприятие платило за использование. Однако в последний раз эта проплата произошла еще до войны – в 2021 году. "С 2019 по настоящее время заключаются договоры на поставку производимой в Украину продукции в РФ и обеспечение ее реализации на территории страны-агрессора". То есть не сама торговля, а заключение договоров.

Впоследствии оказалось, что все обвинения – фальшивые.

Хотя, основываясь на этих "фактах", следствие делало громкие выводы. Одна из цитат прокурора для суда:

"Корпоративные права…используются в пользу РФ для подготовки, планирования и ведения агрессивной войны против Украины, в частности, путем проведения комплекса внешнеполитических и экономических действий, направленных на защиту национальных (государственных) коммерческих интересов Российской Федерации, а также целью распространения ее политического и экономического влияния, при этом способствуют вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, поскольку полученные от коммерческой деятельности этой корпорации доходы РФ использует для финансирования своих Вооруженных сил, закупку запасных частей и деталей к военной технике, финансирование деятельности на территории Украины диверсионно-разведывательных групп, террористических организаций т.н. "ДНР", "ЛНР", финансирование политических партий, в частности, в странах Европы, проводящих антиукраинскую политику".

Финал

После полугодовой остановки завода 23 февраля 2023 года ООО "Маревен Фуд Европа" сменило название на ООО "Евро Фуд Сервис". Ни один представитель власти не пострадал.