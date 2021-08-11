Как 'Нафтогаз' уничтожает туризм на Донбассе

На Донбассе разгорелась новая война – между "Нафтогазом" и местными жителями из-за строительства газодобывающих станций в туристической жемчужине Украины.

Как заявляет общественная организация Конституционно-Правовой Конгресс, в городе Святогорск Донецкой области местные активисты выступают против строительства газовых добывающих "Нафтогаза" и ее дочерней компании ООО "Надра Юзовская" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Протестующие (а это жители Святогорской ОТГ) заявляют, что газовщики пользуются нечестными методами: подделывают документы, пренебрегают экологическими нормами и вообще не хотятобщаться с местными жителями. Общественность не поддерживает курс, который видит "Нафтогаз" и дочернее предприятие компании "Надра Юзовская", а Святогорск считают туристической жемчужиной Донецкой области с живописной природой, чистыми источниками и сферой обслуживания, которая постоянно развивается.

Местных активистов, вышедших протестовать, в глазах "Нафтогаза" называют "агентами Кремля" и теперь СБУ вызывает их на допросы. О войне между Святогорской ОТГ и "Нафтогазом" смотрите в расследовании Конституционно-Правового Конгресса.