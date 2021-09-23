Фейки, пропаганда и 'ручные' политики: как Кремль убивает украинцев с помощью COVID-19

Россия ведет войну против украинцев не только на Донбассе – сегодня главной мишенью Кремля стали люди, которые сомневаются в вакцинации от коронавируса. Последствия российской информационной агрессии видны уже сейчас – большинство граждан не хотят прививаться, в то время как страну накрывает новая волна смертности.

На службе у России – сотни подконтрольных Telegram-каналов, СМИ, так называемых экспертов и даже политиков, которые распространяют фейки, конспирологические теории и манипуляции. Как Кремль ведет ковидную войну против украинцев и как избежать его влияния – рассказывает OBOZREVATEL.

Еще в 2020 году Всемирная организация здравоохранения заявила о так называемой информационной эпидемии – стремительном росте дезинформации вокруг коронавируса. В Украине, как и во всем мире, появилось огромное количество конспирологических теорий, манипуляций и фейков о COVID-19 и вакцинации.

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Этот рост произошел не сам по себе. Оксфордские специалисты выяснили, что за 92% дезинформации о коронавирусе отвечает Россия и КНР. И если для Китая выгоднее вводить в заблуждение западные страны, вроде США, то для РФ главной целью стала Украина.

"Долгое время у нас не было вакцин, достаточных для миллионов желающих. Потом у нас появились миллионы вакцин, но вдруг исчезли миллионы желающих. Потому что кто-то потратил миллионы на пропаганду как внутри нашей страны, так и вне ее", – недавно заявил президент Владимир Зеленский.

Результат российского влияния очевиден: согласно последним соцопросам, 56,5% украинцев не собираются вакцинироваться. И этот показатель – один из самых высоких в мире.

Среди причин нежелания делать прививку:

недостаточная изученность вакцин;

беспокойство о побочных эффектах;

якобы навязывание вакцинации государством;

уверенность, что прививка не защищает от болезни.

Исследование целей и методов работы Кремля провел Украинский кризисный медиа-центр. Основные темы дезинформаторов, связанные с пандемией, примерно таковы:

Интенсивная работа над подрывом кампании по вакцинации.

Одно из основных направлений российских информационных операций – поддержка противопрививочного движения. При этом Кремль не является непосредственно источником проблемы – он лишь раскручивает уже имеющиеся в обществе разногласия и сомнения.

Одну из ключевых ролей сыграла Украинская православная церковь Московского патриархата. Именно она наиболее агрессивно выступала против прививок. К примеру, в 2020 году наместник Почаевской лавры поддержал заявление Синода Православной церкви Молдовы о том, что препарат от COVID-19 якобы разработал Билл Гейтс с целью организовать массовую чипизацию населения.

В феврале в храмах МП распространяли листовки с призывами отказаться от иммунизации. А в марте, несмотря на ухудшающуюся COVID-статистику, священники провели в ряде городов Украины крестный ход при участии тысяч граждан.

Дискредитация всех вакцин, кроме российской.

Наиболее интенсивной была кампания против препарата CoviShield/AstraZeneca. Манипуляция основывалась на том, что индийская разработка, которую поставляли в Украину, якобы хуже своего британского аналога.

К процессу дискредитации западных вакцин присоединился ряд СМИ и экспертов. К примеру, Ирина Пономарь, председатель Ассоциации животноводов, заявляла, что "даже Зимбабве отказалась от вакцины, которую везут в Украину".

Так называемые антиваксеры есть даже среди политиков. Главный из них – депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук. Хотя он себя называет сторонником "свободного выбора".

Еще в январе он назвал коронавирус "выдумкой", как и любую вакцину против болезни. Хотя именно в тот период в Украине были рекордные показатели заболеваемости и смертности от инфекции.

"Есть исследования и наблюдения отдельных людей, которым много по миру затыкают рот. Об аутизме. Когда ребенок в нормальном состоянии в 2-3 года получает прививки и после у него развивается аутизм... Болеют и умирают они не первый год, это все было, это нам не показывали. Теперь начали показывать в увеличенном формате для того, чтобы просто нагнать еще больше страха на людей", – делился абсурдной и антинаучной теорией политик.

Все это делалось, в том числе, и для продвижения российской вакцины "Спутник V". В этом Кремлю также помогали различные политические деятели – в частности, представители пророссийской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". К примеру, нардеп Юрий Бойко публично выражал желание привиться исключительно препаратом производства РФ. Так, к слову, поступил его однопартиец Виктор Медведчук.

Еще один противник западных вакцин – Илья Кива, представитель все той же политической силы. Неизвестно, сделал ли он прививку "Спутником", но украинцам, которые вакцинируются европейскими или американскими препаратами, Кива предрекал судьбу "подопытных кроликов".

Такого же мнения придерживается Анатолий Шарий, который отказывается вакцинироваться исключительно западными разработками. Хотя уже долгое время он скрывается от украинских властей именно в Европе. "Мы же должны понимать, что все эти вакцины не проверялись на человеке... Я ж не подопытный кролик, не орангутанг", – заявлял он.

Подрыв доверия к украинской системе здравоохранения и продвижение ключевых нарративов Кремля о "внешнем управлении" и "русофобии".

Это еще одна очень важная цель российской пропаганды. Вот несколько примеров заголовков из подконтрольных Кремлю СМИ.

Кроме того, для распространения фейков в Украине работают многочисленные ботофермы, спонсируемые из РФ. К примеру, в сентябре СБУ задержала злоумышленника, который зарегистрировал 50 тысяч фейковых аккаунтов, "создававших альтернативную реальность в соцсетях".

Правоохранители подчеркнули, что эта "армия ботов" распространяла публикации и комментарии, направленные на:

срыв национальной программы вакцинации; оправдание вооруженной агрессии России на Донбассе; дискредитацию украинской власти.

1. Знайте свои источники информации – от кого исходит новость, что за СМИ ее публикует и какова природа носителя. Например, в Telegram-каналах практически невозможно установить первоисточник, и это всегда необходимо учитывать.

2. Развивайте критическое мышление и не доверяйте российским пропагандистским СМИ, ведь агрессор не ограничивается стрельбой на Донбассе – в информационном пространстве тоже идет война.

3. Обращайте внимание на чувства, которые вызывает увиденное, услышанное или прочитанное. Если это – злость или страх, то вы, скорее всего, имеете дело с типичными приемами эффективной манипуляции. Эти чувства приводят к панике. Прежде чем переслать или репостнуть такую информацию, стоит остановиться на секунду и проанализировать, что с ней не так и стоит ли ее передавать.

И помните: чем больше здоровой информации получат люди, тем быстрее закончится информационная эпидемия.