Как действует полиция при розыске уклонистов от мобилизации: объяснение

В Украине с начала полномасштабного вторжения России действуют режимы военного положения и всеобщей мобилизации. За уклонение от призыва в армию законодательством предусмотрена административная или уголовная ответственность.

Уклонистами, как известно, занимается Национальная полиция. Правоохранители при этом могут объявлять в розыск таких граждан по представлению ТЦК и СП. Как это происходит, читайте в материале OBOZ.UA.

В каких случаях уклонистов объявляют в розыск

По словам юристов, уклонист может попасть в розыск в двух случаях:

– в случае совершения уголовного правонарушения, предусмотренного статьями 335-337 Уголовного кодекса Украины;

– в случае совершения административного правонарушения, предусмотренного статьями 210 и 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Однако, с юридической точки зрения, понятие "розыск" можно применять только к лицам, совершившим уголовное правонарушение, но не в случае административного правонарушения, которым является уклонение, объясняет адвокат юридической фирмы "Ильяшев и партнеры" Денис Шевченко.

По его словам, лицо может быть объявлено в розыск в рамках уголовного производства соответствующим постановлением следователя, прокурора или постановлением (решением) суда. Обязательным условием является наличие у уклониста статуса подозреваемого (подозрение должно быть вручено).

Адвокат добавляет, что "розыск" по административным делам происходит гораздо чаще, чем по уголовным. Для этого ТЦК может инициировать задержание и доставку уклониста в ТЦК, ведь по закону имеет право инициировать именно "задержание" и "доставку", а не "розыск".

Разница между такими понятиями для фактически разыскиваемого лица не очень велика, но все равно вызывает некоторые споры, отмечает Денис Шевченко.

Как происходит розыск уклонистов

Последовательность действий по объявлению в розыск в случае уголовного преступления:

– выявление со стороны ТЦК факта возможного совершения гражданином уголовного правонарушения,

– обращение ТЦК в Нацполицию с письменными уведомлениями об уголовном правонарушении,

– начало досудебного расследования полицейскими,

– внесение сведений в Единый реестр досудебных расследований,

– на основании собранных доказательств (допросы, обыски, временные доступы к документам и т.п.) сообщение гражданину о подозрении,

– вынесение следователем или прокурором постановления об объявлении в розыск, которое передается для выполнения соответствующим оперативным подразделениям внесения информации о разыскиваемом лице в Единую информационную систему МВД, которой в дальнейшем пользуется Нацполиция и Патрульная полиция.

Последовательность действий по объявлению в розыск в случае административного правонарушения:

– выявление ТЦК факта административного правонарушения (неявка в ТЦК по вызову, не уведомление ТЦК об изменении места жительства, работы и т.п.), а также невозможность составления протокола (привлечения такого гражданина к административной ответственности);

– направление ТЦК в Нацполицию письменного обращения о доставке граждан, совершивших административные правонарушения, в пункт ТЦК для составления протоколов об административных правонарушениях.

"Учитывая законодательство и негативные ситуации, возникающие в связи с розыском, задержанием и доставкой граждан в ТЦК, лучшая рекомендация – это своевременно посещать ТЦК и сообщать там свои актуальные контактные данные. Вместе с тем можно проверять информацию о своем розыске на сайте МВД и путем направления соответствующих письменных запросов МВД, Нацполиции Украины и ТЦК", – рассказал Денис Шевченко.

Где больше всего уклонистов

Наибольшее количество уголовных производств по уклонению от мобилизации расследуется в пограничных областях – это Одесская, Закарпатская, Львовская и Черновицкая, рассказал первый заместитель председателя Нацполиции Максим Цуцкиридзе.

По его словам, в настоящее время расследуется около 9400 производств по уклонению от мобилизации. В течение 2022 года было вынесено 250 приговоров, в 2023-м – около 300.

"Уклонение от призыва и мобилизации – это четко наша подследственность, наш функционал. Конечно, эти уголовные производства начинаются по инициативе ТЦК, потому что мы не можем знать, кто уклонился, не отреагировал на повестку или кто не появился после прохождения ВВК. Поэтому исключительно только после того, как поступят списки таких лиц, мы начинаем работать", – сказал первый заместитель председателя Нацполиции.

Как сообщал OBOZ.UA, в Нацполиции рассказали, подлежат ли дальнейшей мобилизации уклонисты. Большинство таких граждан получают условные сроки.

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