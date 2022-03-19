Кадыровцы сбежали из Украины в Чечню, потеряв на войне сотни солдат – СМИ

Наемники Рамзана Кадырова уже сбежали из Украины и вернулись обратно в Чечню. За время пребывания в нашей стране они потеряли сотни солдат и запомнились разве что своими фотосессиями и "грозными" видео для соцсети TikTok.

Сам Кадыров в Украину так и не приезжал, хотя утверждал, что находится недалеко от Киева. А 13 марта его группировка сбежала в Беларусь, а уже оттуда добралась до Грозного. Об этом сообщает "Радио Свобода", ссылаясь на источники в контрразведке СБУ.

"26 февраля на украинскую землю в районе гостомельского аэропорта при попытке десантной операции попыталось зайти 450 кадыровцев. Не вышло. Часть все же смогла высадиться из одного из самолетов и была обстреляна прямо на взлетной полосе. Общие потери бойцов Кадырова за период с 26 по 28 февраля составили несколько сотен бойцов", – рассказали в контрразведке.

Видео дня

По данным источника, 4 марта из Беларуси через Чернобыльскую зону прибыл возведенный отряд России из числа войск национальной гвардии Чеченской республики, это около 1 200 человек. Кадыровцы обустроили свой лагерь в лесу возле Бородянки, но непосредственно в боях участия не принимали.

"Занимались лишь тем, что "кошмарили" местное население в районе Бородянки, Бабинцев, Катюжанки и до Лютежа. Параллельно снимая разнообразные видео для соцсетей", – заявил источник в контразведке.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинские СМИ нашли доказательства того, что Рамзан Кадыров соврал о своем приезде в Украину. 13 и 14 марта он находился в Грозном, уверяя при этом, что находится в Гостомеле Киевской области. А "героические" ролики якобы из оккупированных городов Киевщины кадыровцы снимали для TikTok, отсиживаясь в Беларуси.

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