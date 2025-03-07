'Кадры, рвущие сердце': в полиции показали первые минуты после удара РФ по Кривому Рогу. Видео

В патрульной полиции показали первые минуты после удара войск РФ по Кривому Рогу 5 марта. Тогда была разрушена гостиница и повреждены многоквартирные дома, дворец культуры, больница и ряд других социальных объектов.

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Полицейские сразу после атаки оказывали первую помощь пострадавшим. Как это было, показал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Видео, зафиксировавшее первые минуты после страшного удара по Кривому Рогу, Белошицкий назвал "рвущими сердце". Прибывшие на место атаки патрульные увидели ужасающие разрушения и окровавленных людей.

"Вместе со всеми экстренными службами мы оказывали первую помощь нуждающимся, эвакуировали горожан, регулировали движение для беспрепятственного проезда спецтехники", – отметил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции.

Нагрудные камеры полицейских зафиксировали, как патрульные с помощью жгутов пытаются остановить кровотечение у раненых горожан, помогают отправлять их в больницу на "скорых" и ищут в разбитых зданиях вокруг эпицентра удара нуждающихся в помощи людей.

В настоящее время спасательная операция на месте атаки завершена. В результате удара захватчиков по гражданским была разрушена гостиница, разрушениям подверглись многоэтажки, дворец культуры, больница, детские сады, школы, учебно-реабилитационный центр.

По состоянию на 7 марта известно, что Россия убила в Кривом Роге пять человек. Еще 31 человек травмирован. Среди раненых – двое детей.

Напомним, ночью 5 марта россияне ударили баллистикой по гостинице в Кривом Роге. Известно, что в этом отеле на момент удара находились волонтеры из США и Британии, они успели спуститься в укрытие.

А вот нескольким местным жителям повезло гораздо меньше. В частности, уже в больнице умер криворожец, который в тот ужасный вечер вышел с женой в магазин. На момент удара он находился возле гостиницы. За жизнь 43-летнего Сергея медики боролись всю ночь, его, как писали местные СМИ, врачам "буквально пришлось собирать по частям". К утру 6 марта сердце мужчины остановилось.

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