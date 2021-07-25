К жителю Буковины, облившего преподавателя фекалиями, на обыски нагрянул спецназ. Фото и видео

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Расследования
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К жителю Буковины, облившего преподавателя фекалиями, на обыски нагрянул спецназ. Фото и видео

В Черновцах 24 июля провели обыски у 45-летнего мужчины. Он начал препятствовать работе правоохранителей, в результате чего на подмогу вызвали бойцов роты особого назначения.

Об этом сообщается на сайте ГУ НП Черновицкой области. Местные СМИ уточняют, что речь идет о мужчине, который недавно облил преподавателя фекалиями. Это якобы ветеран АТО Дмитрий Корней, который был ранен на фронте и имеет инвалидность (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Полиция нашла у мужчины незарегистрированный пистолет.
Видео дня

Правоохранители уточняют, что у них было решение суда для проведения следственных действий, однако подозреваемый вел себя агрессивно и препятствовал их работе. Поэтому на место были вызваны сотрудники роты полиции особого назначения.

Во время обысков у мужчины обнаружили пистолет без разрешения, а также другие доказательства причастности к противоправной деятельности.

К обыскам привлекли спецназ.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывными веществами) УК.

"Чернівецький промінь" пишет, что кроме бойцов спецподразделения были привлечены 15 полицейских и несколько единиц техники. Издание предполагает, что у преподавателя есть родственники в правоохранительных органах, чем и вызвана "такая активность".

Жена подозреваемого заявила, что во время обысков ее мужу стало плохо и ему вызвали скорую помощь. Также она называет все происходящее "подставой полиции".

К обыскам привлекли 15 правоохранителей.
Обыски проводились 24 июля.

(Видео – Facebook Adela Korney)

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черновицкой области отец одного из выпускников медицинского вуза облил фекалиями преподавательницу. Причиной такого поступка были названы "поборы" учебном заведении.

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