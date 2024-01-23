Известные воры в законе 'Умка' и 'Лаша' вышли на свободу: всплыли скандальные детали

Ночью 23 января из-под стражи выпустили двух известных в Украине воров в законе – Сергея Олейника по прозвищу "Умка" и уроженца Грузии Лаша Джачвлиани, известного как "Лаша Сван". Помогли преступникам выйти на свободу российские ракеты и черепаховая медлительность украинских судей.

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Освободили воров из-за того, что срок их меры пресечения истек, а суд его не продлил. Об этом сообщил "Днепр Оперативный".

22 января в Бабушкинском районном суде Днепра началось заседание, на котором должен был рассматриваться вопрос продления мер Сергея Олейника и Лаши Джачвлиани в виде безальтернативного содержания под стражей. Однако судебное заседание было сорвано. Этому предшествовал и способствовал ряд событий.

"Умка" и "Лаша Сван" провели последние 13 месяцев в СИЗО Киева и Днепра по делу об организации и проведении преступного собрания (ч. 1 ст. 255-2 УК Украины). В конце ноября прошлого года "ворам в законе" продлили меру пресечения до 22 января 2024 года включительно.

После рассмотрения дела в Киеве апелляционный суд постановил вернуть его на рассмотрение в Бабушкинский районный суд города как суд первой инстанции. В Днепре адвокаты злоумышленников 19 января объявили об отводе председательствующей судьи Светлане Марущак. Судебное заседание было назначено на 11:30 понедельника, 22 января.

Заседание началось вовремя, но из-за воздушных тревог рассматривали отвод судьи до позднего вечера и в результате отказали. Однако заседание по избранию меры пресечения так и не началось. Как пишет издание, судья "на тот момент, вероятно, уже покинула суд".

В результате Олейника и Джачвлиани отпустили из СИЗО по истечении срока содержания под стражей. Под прикрытием ночи их вывезли из СИЗО на карете скорой помощи.

Отметим, Сергей Олейник и Лаша Джачвлиани, по данным МВД, контролируют криминалитет в Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Запорожской областях и части западного региона Украины. Координируют деятельность преступных группировок, причастных к совершению тяжких и особо тяжких преступлений.

Как сообщал OBOZ.UA, известных воров в законе "Умка" и "Лаша Свана" задержали 27 декабря 2022 года по подозрению в организации и участии в так называемых "сходках" криминалитета. На собраниях они решали вопросы распределения денег так называемого "общака" и наделили новыми полномочиями "коллегу" из Одессы.