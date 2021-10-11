Изучили 430 гектаров местности: в МВД рассказали о расследовании покушения на Шефира

Спустя почти три недели после покушения на Сергея Шефира – внештатного советника и близкого друга президента Владимира Зеленского, сотрудники правоохранительных органов провели беспрецедентный комплекс следственных действий. В частности, были досконально изучены 430 га местности, где находился стрелок в момент преступления.

Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал заместитель министра внутренних дел Евгений Енин. Чтобы не навредить следственным мероприятиям, он не стал называть все добытые за этот период результаты, но подчеркнул, что МВД имеет дело с профессиональным киллером (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Чиновник указал, что по делу покушения на Шефира назначено 30 дополнительных экспертиз. Анализируется большое количество материалов, полученных с камер внешнего видеонаблюдения.

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"Хотел бы подчеркнуть, что наша задача и в этом случае и во многих других была бы в значительной мере упрощена, если органы полиции были автоматически подключены ко всем камерам, которые размещены в той или иной местности. Такая техническая функция существует сегодня в европейских странах, и там, где она практикуется уровень преступности сразу снижается на 40-50%", – заметил Енин.

Он также добавил, что сотрудники Национальной полиции и подразделения Национальной гвардии обнаружили дополнительные вещественные доказательства преступления после повторного исследования местности, где произошло покушение.

"Я более чем уверен, что полиция отлично сработает, и мы сможем сообщить обществу уже в ближайшее время о продвижении в расследовании этого резонансного уголовного производства", – заключил представитель высшего правоохранительного ведомства.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

вечером того же дня, как было совершено покушение, Сергей Шефир публично заявил, что у него нет персональных врагов, а содеянное стало ответной реакцией недовольных стратегической работы команды Владимира Зеленского;