Изготовляли фиктивные справки для уклонистов: СБУ объявила подозрение руководству больницы в Хмельницкой области. Фото

Служба безопасности Украины ликвидировала масштабную коррупционную схему производства фиктивных справок для уклонистов, организованную руководством одной из центральных районных больниц Хмельницкой области. Организаторы задержаны, им объявлено подозрение.

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Об этом 24 апреля сообщила пресс-служба СБУ. Отмечается, что решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.

По информации СБУ, к организации сделки причастно руководство медучреждения и профильные врачи, которые совместно действовали в составе этой преступной группы. По имеющейся в сети информации, речь идет о Каменец-Подольской центральной районной поликлинике.

"Делочки" также привлекли шестерых "доверенных" лиц, которые подыскивали им потенциальных клиентов – уклонистов, которые хотели убежать от мобилизации за границу.

В фейковых справках им "рисовали" группы инвалидности, что давало возможность быть "списанными" с военной службы по состоянию здоровья.

По оперативным данным, "прибыль" злоумышленников достигала 150 тысяч долларов в месяц. Стоимость одной "услуги" составляла от 2 до 10 тысяч долларов – сумма зависела от срочности "заказа" и пакета изготовленных "документов".

Сотрудники СБУ задокументировали около 100 фактов оформления фейковых справок.

Председателя врачебной комиссии, медсестру и одного доверенного лица разоблачили, когда они распределяли между собой 4,6 тысячи долларов за медицинскую справку со 2-й группой инвалидности. Такой "документ" мог быть основанием для выезда за границу человека призывного возраста.

В ходе обысков в рабочих кабинетах и по месту жительства организаторов схемы обнаружили 7 млн грн, печати и документы, подтверждающие факты преступления.

На основании собранных доказательств задержанным поставлено в известность о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок от 2 до 5 лет или лишение свободы на срок до 2 лет.

Решается вопрос об избрании меры пресечения фигурантам.

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления и привлечению всех виновных к ответственности.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Хмельницкой области разоблачили преступную группу врачей, которые давали возможность уклоняющимся выехать за пределы Украины.